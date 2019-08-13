Индекс потребительских цен CPI в июле в США неожиданно вырос больше, чем ожидали экономисты. Общий показатель поднялся на 0.3% м\м, годовые темпы роста потребительской инфляции составили 1.8%, что на 0.2% выше июньского показателя.

Однако наиболее важным является показатель, очищенный от колебаний энергоносителей и продовольствия, именно на него всегда обращает внимание ФРС США при принятии решений об изменении монетарной политики. В июле очищенный индекс CPI вырос на 0.3% за месяц, за год уровень поднялся с 2.1% до 2.2%. Наибольший вклад в рост инфляции внесли следующие секторы: транспортный вырос на 0.8%; персональные компьютеры плюс 2.8%; цены на табак выросли на 1%; медицинское обслуживание плюс 0.5%.

Таким образом, уровень инфляции в США в целом превышает целевые значения ФРС в 2%. Если бы ФРС США сейчас руководствовался общей макроэкономической динамикой, то ставка вряд ли была бы снижена в сентябре. Однако в текущей ситуации на принятие решений руководством американского Центробанка влияют так называемые финансовые условия и политическое давление со стороны президента США Трампа.

Финансовые условия складываются крайне неблагоприятно: набирает обороты торговая война между США и Китаем, демонстрации в Гонконге, которые, по мнению китайского руководства, инспирированы американцами, отдаляют перспективы заключения торгового соглашения между США и Китаем; на фондовых рынках растет турбулентность; в мировой экономике все четче вырисовывается рецессионный сценарий. На рынке это понимают, доходность по казначейским облигаций США после выхода данных по инфляции цены незначительно снизились, доходность по 10-летним бондам с уровня 1.63 поднялась до 1.64. Игроки уверены, что несмотря на высокую инфляцию ФРС США в сентябре все равно ставку снизит.