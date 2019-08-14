Слухи о том, что США и Китай могут успеть договориться о некоем «мягком» варианте еще до 1 сентября, начала введении новых пошлин на товары из Поднебесной на 300 млрд. долл., не просто развернули накануне совсем уже грустные рынки наверх, а вынесли их на новые высоты. Нефть так и вовсе взлетела на 5%, ожидая, что уж теперь-то торговая война закончена. Видимо, нефтетрейдеры впервые видят заявления Трампа и верят им как в детском садике Деду Морозу. Ну да ладно – вынесло наверх, так вынесло – кто даже не мечтал распродать зависшие у них бумаги, с радостью «разгрузились» в новичков, которые тоже выглядят весьма довольными. Я бы вообще отметил, что грустных трейдеров вчера почти не наблюдалось. Пожалуй, лишь Азия, закрывшаяся раньше и не успевшая набить инвестиционные портфели хламом. Они пока не понимают, как им повезло, но местный менталитет вообще скуп на эмоции. Так что судить их не возьмусь. Они были единственные оставшиеся по итогам вчерашнего дня в «красной» зоне: гонконгский Hang Seng обвалился на 2,10%, японский Nikkei225 рухнул на 1,11%, южнокорейский KOSPI упал на 0,80%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,69%, а гонконгский Hang Seng покраснел на 2,10%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,80%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,33%. Индия выглядела примерно так же, тем более, что накануне неплохо росла: мумбайский Nifty 50 потерял 1,65%, а бомбейский упал на 1,66%.

Мощно и широко отчитывавшаяся накануне Европа, к слову, и без Трампа могла позволить себе несколько подрасти – там было от чего: в ходе торгов DAХ вырос на 0,60% — до 11750 п., FTSE100 поднялся всего на 0,33% — до 7251 п., САС40 одолел аж 0,99% — до 5363 п. А вот американские рынки, успевшие к праздничному столу, хлебнули лиха по полной, лишь немного скорректировавшись после бурного старта: индекс DJIA закрылся на 26280 п. (+1,48%), S&P500 – 2926 п. (+1,50%), а NASD COMP – 8016 п. (+1,94%).

Россия в отсутствие значимой статистики торговалась весьма спокойно, лишь краем «зацепив» общемировой позитив по поводу обещаний найти общий язык между Вашингтоном и Пекином. По итогам дня индекс РТС закрылся на уровне 1298 п. (+0,29%). А индекс МосБиржи упал за день на 0,37%, остановившись на 2680 п. Наибольший рост показали ОГК-2 (+3,13%), "Мосэнерго" (+1,67%), ТМК (+1,02%) и "Лента" (+0,99%). Сильней других снизились САФМАР (-3,68%), "АЛРОСА" (-3,17%), ММК (-2,72%), "Россети" (-2,57%) и "Полиметалл" (-2,47%).

Что до стоимости углеводородов, то вот уж кто вырос, так вырос. Видимо, нефтетрейдеры решили, что Трамп будет лично закупать у них нефть, потому что пятипроцентный рост иначе объяснить просто невозможно. Опубликованные вчера данные от Американского института нефти о недельном изменении запасов сырой нефти показали незначительный рост с —3,400 млн. барр. до —2,190 млн. барр. Всё остальное было «на эмоциях». Впрочем, уже ночью, котировки энергоносителей перешли к плавной коррекции, так что на сегодняшнее утро все выглядит не так уж и ужасно: по состоянию на 7:00 мск. сегодняшнего утра фьючерсы на нефть марки BRENT держатся на уровне 60,63 долл./барр., а на WTI — по 56,38 долл./барр.

Рубль, не избежавший этого карнавала, тоже, конечно, укрепился, но уже часам к 20 вечера успокоился и перешел в боковое движение с минимальным уровнем волатильности – оно и верно: надо отсидеться и посмотреть, что будет дальше. По состоянию на 7,07 мск. на рынке ФОРЕКС доллар стоит 64,92 рубля, а евро, соответственно, 72,53 рубля.

За сегодняшнее утро Китай успел отчитаться по ряду параметров: инвестиции основной капитал упали с 5,8% до 5,7%, хотя эксперт ждали роста до 5,9%. Объемы промпроизводства и вовсе рухнули с 6,3% до 4,8%, при том, что эксперты предрекали снижение всего до 6,0%. Объемы розничных продаж опустились с 9,8% до 7,6%, при прогнозах рынка в 8,6%. Безработица выросла с 5,1% до 5,3%. В течение дня Германия доложит о динамике своего ВВП, Франция и Британия представят данные по инфляции, ЕС расскажет об изменении занятости динамике ВВП. Последняя еще отчитается по объемам промпроизводства. В США будут опубликованы окончательные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Корпоративные отчеты представят: у них — Cisco, у нас – операционные результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г. "Интер РАО". Будет окончание оферты "Лукойла" на выкуп 35 млн. акций (по цене 5450 рублей за бумагу) и последний день для попадания в реестр для получения дивидендов по "Химпрому".