Во вторник в начале торгов котировки высоколиквидных бумаг оставались под давлением – спрос на развивающихся рынках в целом сократился из-за усиления рисков, связанных с политической неопределенностью в Аргентине. Во второй половине дня наметилось некоторое оживление, поводом к которому стало решение администрации президента США о переносе срока ввода новых пошлин (10%) на импорт из Китая на декабрь. В итоге Магнит (MGNT) и Роснефть (ROSN) прибавили по 0.7%, Новатэк (NVTK) и Сбербанк (SBER) – по 0.4%. Между тем смягчение опасений в отношении «торговых войн» вызвало укрепление рубля на валютном рынке, что негативно отразилось на динамике котировок экспортеров. Так, акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 3.2%, ММК (MAGN) – на 2.7%, Северстали (CHMF) – на 1.6%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Лензолото (LNZL) подорожали на 13.8%, Куйбышевазота (KAZT) – на 6.9%, МРСК Сибири (MRKS) – на 4.4%, ОГК-2 (OGKB) – на 3.1%.

Фондовые индексы США повысились на 1.4% — 2.0%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС за счет восстановления склонности инвесторов к принятию риска на рынках в целом после объявления паузы в «торговой войне» между США и КНР. Между тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать завершение консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в течение дня, по всей вероятности, будут предприняты попытки закрепления ниже уровня 65.0 по паре доллар-рубль, но улучшение внешнего фона пока не выглядит достаточно устойчивым, чтобы вызвать заметное движение ниже.