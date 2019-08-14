Сегодня в еврозоне вышли два важных макроэкономических показателя – ВВП Германии и ВВП еврозоны за второй квартал. Данные по ВВП еврозоны рынок в первом чтении уже получал, и сегодня специалисты не ждали больших изменений, все вышло в рамках прогноза: темпы роста за квартал 0.2 %, за год 1.1%.

Больший интерес представляли цифры по немецкой экономике. Плохие ожидания экономистов подтвердились – десять лет роста закончились. Во втором квартале экономика Германии ушла в минус, за квартал снижение составило 0.1%, годовые темпы роста показали стагнацию 0%. Детали отчета продемонстрировали следующую картину: лучше, чем в первом квартале, было частное потребление и инвестиции; ухудшилась ситуация в строительстве, там активность резко замедлилась, но самый большой вклад в общий спад внес промышленный сектор. Из-за торговых осложнений упал немецкий экспорт, ушли вниз продажи автомобилей, промышленное производство в июне за год снизилось на 0.5%, а индекс настроений инвесторов ZEW в августе оказался самым низким с 2011 года. Как сказал министр экономики Германии Питер Альтмаер, цифры по ВВП – это тревожный сигнал и необходимо предпринять правильные меры для того, чтобы избежать рецессии.

Реакция на европейских рынках была однозначной: индексы ушли вниз, DAX потерял около 1%, а доходности немецких государственных облигаций (бундесы) опустились до рекордно низких отметок. Например, десятилетние бундесы сейчас торгуются с доходностью минус 0.63%, а трехлетние – минус 0.91.

Это значит, что инвесторы рассчитывают на отрицательные ставки в еврозоне и масштабные программы количественного смягчения со стороны Европейского центробанка, то есть уже закладывают в цены будущую рецессию в Европе.