В чудеса большинство из нас не верит, но при этом они все же случаются. И события вчерашнего дня в полной мере можно отнести к категории чудес. И главный волшебник вчерашнего дня — это президент США Дональд Трамп. И повторить это чудо вряд ли кому-то по плечу.

Первая половина дня прошла на минорной волне, заданной еще в понедельник вечером. Все плохо в Аргентине. Политический кризис в Италии. Все плохо в Гонконге. Про последний так вообще стали говорить категориями предстоящих военных действий. Про экономику все забыли и с ужасом следят за развитием политических событий в разных уголках мира. И скажите, пожалуйста, как должны себя чувствовать мировые фондовые рынки? Понятно, что никто ничего хорошего не ждал. И тут на старте основной торговой сессии в США на арену выходит волшебник Дональд Трамп и взмахом своей волшебной твиттер-палочки из всего плохого делает все хорошее. Какова реакция рынков? Естественно, все в диком восторге! И плохая загнивающая тыква превращается в карету-ракету, которая уносит акции в небеса. Рост идет по всему фронту бумаг, а больше всего радуются инвесторы, владеющие акциями компаний, которые работают на китайском рынке. И прежде всего это компании — чипмейкеры, а также производителя иной розничной продукции (ноутбуки, смартфоны и др.). И весь парад производителей электронного оборудования возглавляет кто? Правильно, компания Apple (AAPL, +4,24%), акции которой в отдельные моменты росли более чем на 5%.

Вообще рост на 3-4% в секторе акций технологических компаний был вчера скорее нормой, чем исключением. Прекрасно чувствовали себя также и акции компаний, работающие в сфере услуг. Средний рост здесь составил 1,6%. Но особенно хорошим был спрос в акциях ритейлеров — и прежде всего сетевых магазинов, торгующих одеждой. И опять же с этим все понятно, поскольку почти вся одежда шьется в Китае. А с Китаем теперь до Рождества мир, дружба, жвачка! Так сказал вчера великий и ужасный главный волшебник Дональд Трамп.

Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня хочется отметить акции телекоммуникационных компаний и отдельно акции компании Century Link (CTL, +2,50%). Эта компания 4 дня назад отчиталась по итогам своей деятельности во 2-м квартале 2019 года. Изначально отчетность компании была воспринята инвесторами очень негативно, несмотря на достаточно хорошие финансовые показатели как по прибыли на акции, так и по совокупной выручке. Акции CTL в моменте потеряли более 10% своей стоимости. Однако в последние три дня мы видим повышенный спрос на акции этой компании. Они полностью восстановили все потери и можно ожидать дальнейшего их роста с потенциалом еще как минимум в 10%.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 АВГУСТА

Не долго музыка играла. Вчера "быки" от души поиздевались над "медведями", но по сути ничего особенного по сравнению с понедельником, когда все было совсем плохо, не изменилось. Да, появилась некоторая надежда на восстановление диалога в торговых переговорах между США и Китаем. Но кто может поручиться, что стороны вообще собираются о чем-то договариваться. Сомнения по этому вопросу как были, так и остались, и ничего не изменилось. Более того, улучшив обстановку на одном фронте (американо-китайские отношения), президент Трамп ухудшил его на другом, поставив под сомнение необходимость дальнейшего снижения процентной ставки ФРС. Пока рынок на 100% уверен, что на ближайшем заседании FOMC ФРС США, которое состоится 18 сентября, это произойдет, но долго ли поменять свое мнение на противоположное? Ну а страхи по поводу замедления мировой экономики как были, так и остались. Более того, все больше фактов того, что это действительно происходит. Очередную порцию негатива мы получили сегодня из Германии, где вновь вышли достаточно удручающие макроданные — ВВП Германии по итогам второго квартала показал снижение на 0,1% по отношению к кварталу предыдущему. А в разрезе данных год к году рост ВВП в Германии вообще прекратился. Естественно, это удручающе подействовало на участников европейского фондового рынка. Все индексы торгуются в суровом минусе с потерей более 1% от вчерашних значений. Причем ситуация ухудшается и мы наблюдаем уверенный внутридневной понижательный тренд.

Фьючерсы на основные американские индексы фактически повторяют динамику европейских индексов, но только на более высокой траектории. Здесь падение к 13-00 мск ограничивается пока величиной в 0,6%. Но, как говорится, еще не вечер. И сегодня на волшебника Трампа надеяться точно не стоит. Поэтому нас, скорее, всего сегодня ждет «отходняк» после вчерашней эйфории. Нюхнули немного «лекарства от страха» и достаточно. А теперь, товарищи "быки", живите, как жили, и продолжайте переживать за все плохое и надеяться на все хорошее.

Из важных событий сегодняшнего дня нужно отметить выход данных по запасам сырой нефти как обычно в 17-30 мск. Аналитики ожидают сокращения запасов в пределах 3 млн. баррелей. Однако вряд ли стоит ждать позитива даже при выходе данных in-line. Слишком уж бурным был вчера рост цен на черное золото. И поэтому сегодня они уже снижаются на 1,5% и скорее всего будут идти вниз еще некоторое время.

Ну и наконец — сезон отчетности. Он уже подходит к концу и вызывает интерес лишь отчетность отдельно взятых компаний. Особый интерес вызывает выходящая сегодня по окончанию торгов отчетность одного из лидеров технологического сектора компании Cisco Systems (CSCO). В отношении этой компании аналитики единодушны и ждут от нее исключительно хороших результатов. У некоторых были все же сомнения в связи с «неупорядоченностью» американо-китайских торговых отношений. Однако после вчерашнего твитта Трампа эти опасения должны уйти на задний план.

Еще одна компания, на которую следует обратить внимание — это мировой лидер ритейлинга компаний Walmart (WMT). Отчетность этой компании выйдет завтра до начала торгов. Здесь аналитики не столь оптимистичны. Причем, как обычно, их волнует не столько финансовая составляющая, сколько прогнозы по развитию ритейла во второй половине этого года. Слишком уж велика конкуренция со стороны он-лайн ритейлеров и прежде всего Амазона. Так что рассчитывать на слишком уж большой позитив в акциях Walmart не следует.