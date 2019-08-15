Истерика, гулявшая по рынкам целые сутки (напомним, кому-то пришло в голову, что американо-китайские торговые войны подошли к концу, и конец этот выглядит весьма привлекательно), довольно быстро улеглась, и биржевые индексы стали возвращаться к своим привычным значениям. Первыми очухались азиаты – им просто по времени раньше остальных приходится приходить в себя — они стартуют, пока еще все спят. «Отрезвляющую» макростатистику приводить не буду — только итоги: японский Nikkei 225 взлетел на 0,98% (видимо, верили до последнего), южнокорейский KOSPI поднялся на 0,65%. китайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 выросли на 0,42%. Мумбайский Nifty 50 упал на 0,95%, а бомбейский BSE Sensex обрушился на 0,96%.

Европа отметилась просто огромным объемом макростатистики, которую желающие сами могут «намыть» на профильных ресурсах. Мы же, как водится, расскажем только финал: торги на европейских площадках закончились откровенно слабо, а весь оптимизм понедельника и вторника улетучился. FTSE100 за время торговой сессии снизился до 7148 п. (-1,42%), САС40 упал до 5251 п. (-2,08%), DAX просел до 11493 п (-2,19%). Что до Америки, то там и вовсе было все грустно – обвал был такого масштаба, какого мы не видели давно. Макростатистика, которая, к слову, в целом была неплохая, помочь делу не могла — индекс DJIA закрылся на 25479 п. (-3,05%), S&P500 – 2841 п. (-2,93%), а NASDAQ COMP – 7774 п. (-3,02%). Сами виноваты – слишком короткая сессия. Торговали бы как мы – почти целые сутки, успели бы выправиться. Спать некогда – это да. Но и волатильность бы с сонных глаз была бы поменьше.

В России была хотя бы корпоративная отчетность, на которую могли опираться инвесторы. Отчитались «МОЭК», «Газпром» и «ИнтерРАО». Первый плохо, остальные хорошо. Российские фондовые площадки в течение вчерашнего дня планомерно снижались, что было неудивительно на фоне падения всего остального мира. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 2,94%, до 1260 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2637 п., потеряв 1,61%. Наибольшей рост показали бумаги "Полюса" (+4,42%), "Полиметалла" (+2,16%), "Россетей" (+1,70%) и ОГК-2 (+1,42%). Сильнее других упали "Система" (-4,46%), ТМК (-4,76%), "Русал" (-3,25%) и "Лукойл" (-3,21%).

Опубликованные вечером во вторник данные от Американского института нефти о недельном изменении запасов сырой нефти показали незначительный рост с —3,400 млн. барр. до —2,190 млн. барр. на что стоимость нефти почти не отреагировала. Взлетела она на новостях о том, что Китай может прогнуться под новые требования США. Но ненадолго. Вышедшие в среду вечером окончательные данные от Минэнерго цифры показали снижение запасов с 2,385 млн. барр. до 1,580 млн. барр., хотя жаждали обвал до —2,775 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге просели с —1,504 млн. барр. до —2,540 млн. барр. По состоянию на 6:35 мск утра сегодняшнего дня нефть марки BRENT уже стоила 59,11 долл./барр., опять опустившись ниже психологического уровня в 60 долл./барр., а нефть марки WTI удержалась на отметке в 54,96 долл./ барр.

Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26229 (ОФЗ-ПД) на вчерашнем аукционе составил 47,011 млрд. рублей. Объем предложения составлял 20 млрд. рублей по номинальной стоимости. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд. рублей – то есть продали всё. Российская валюта, сильно укрепившаяся во вторник, в среду настолько же ослабла, что неудивительно. В итоге к 6:40 мск сегодняшнего дня на рынке ФОРЕКС один доллар стоит 65,96 рублей, а евро 73,48 рубля.

Сегодня в течение дня Британия отчитается по розничным продажам, США представят данные по числу первичных заявок на пособия по безработице, розничным продажам. Также будут опубликованы данные по объёмам промышленного производства в США и России. Аудированные данные по финансовым результатам за 2 квартал и 1 полугодие опубликует X5 Retail. Финотчетность представит "Мечел".