Оптимизм относительно переноса сроков введения торговых пошлин в отношении китайских товаров недолго правил рынком. Уже вчера по всем финансовым площадкам прокатилась мощнейшая волна распродаж, никаких фундаментальных или новостных причин для которой не было. Это говорит о том, что рынки с большой вероятностью вошли в «медвежью» фазу.

Индекс Мосбиржи полегчал за среду на 1,6%. Не спасло его и сильное, на 1,7%, падение рубля, котировки которого ушли выше 66 руб за доллар. Падающий рубль смог лишь удержать от сильного снижения бумаги металлургов, но вряд ли это надолго: при следующем негативе волна распродаж пройдется и по ним.

К сильной поддержке 58,5 доллара за баррель уходила и нефть, что частично было спровоцировано ростом запасов нефти в США вторую неделю подряд: показатель составил +1,6 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 2,8 млн. Однако важная отметка не была пробита, что дает надежды на еще одну попытку отскока нефти в район 64 долларов за баррель.

Сегодня с утра внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут более чем на полпроцента. За отметку 59 долларов борется нефть. Поэтому в первой половине дня не исключены попытки Индекса Мосбиржи подрасти в том числе на закрытии шортов.

Однако увлекаться покупками не стоит, поскольку в последние дни мы часто наблюдали картину роста американских фьючерсов в период азиатской сессии и сильный разворот вниз с открытием европейских площадок.

С большой вероятность Индекс Мосбиржи сползет в район 2600 пунктов, где следует принимать решение о спекулятивной покупке бумаг «на отскок». Среднесрочным же инвесторам рекомендуем искать моменты если не для полного выхода, то для серьезного сокращения портфелей. Скорее всего, рынок еще даст возможность купить акции по более низкой цене.

Пока с позитивом смотрим лишь на акции «Полюса», которые могут продолжить отыгрывать рост золота, и «Сургутнефтегаза», валютная «подушка безопасности» которого будет надуваться при девальвации рубля.