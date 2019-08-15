Ритейлер X5 Retail Group представил финансовый отчет за 2 квартал 2019 года. Выручка компании увеличилась на 14,3% г/г до 437,3 млрд руб., незначительно ускорившись по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Темпы роста выручки X5 Retail Group продолжают замедляться с 2016 года и достигли минимума с 2014 года в связи с насыщением рынка. Обновленные супермаркеты «Перекресток» остаются самым быстрорастущим сегментом в выручке компании: в этих супермаркетах наблюдаются самые высокие темпы роста LFL-продаж – 7,7% г/г, а в среднем по X5 Retail Group с учетом «Пятерочки» и «Карусели» они составляют 5% г/г. Чистая прибыль X5 Retail Group в отчетном периоде расширилась на 55,5% г/г до 13,5 млрд руб.

За 1 полугодие 2019 года X5 Retail Group увеличила торговую площадь на 5% г/г за счет магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Как и ранее, экспансия происходит за счет увеличения чистого долга, который за полугодие вырос на 6,4% г/г до 195,1 млрд руб. Тем не менее соотношение чистый долг / EBITDA продолжило снижаться и составило 1,59 по итогам 1 полугодия текущего года. Положительным фактором выступает то, что долги компании полностью номинированы в рублях. У X5 Retail Group привлекательная дивидендная политика, согласно которой не менее 25% чистой прибыли направляется на дивиденды. Таким образом, инвестор может рассчитывать на более чем 4% дивидендной доходности по итогам 2019 года. Учитывая то, что X5 Retail Group является одной из самых быстрорастущих компаний в российском секторе ритейла при умеренной долговой нагрузке, акции компании сохраняют свою инвестиционную привлекательность.