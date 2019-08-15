Так вот ты какой — panic selloff! Давно мы тебя не видели. Последний раз подобное наблюдали 24 декабря прошлого года на самом дне октябрьско-декабрьского падения. Однако то, что мы видели вчера, явно не конец падения, а скорее его начало. Может, это произойдет не сразу и быки еще «покочевряжатся» и поборются за текущие уровни, но всё говорит о грядущем падении рынка.

Поводом ко вчерашним распродажам стала совершенно банальнейшая штука — падение доходности 10-летних казначейских облигаций ниже уровня доходности по 2-летним бумагам. На птичьем языке финансовых рынков это называется «инвертированной кривой доходности». Последний раз такая ситуация была в далеких 2006-2007 годах. Такая ситуация считается предвестником наступления рецессии. Но вся фишка состоит в том, что это отнюдь не значит, что рецессия в экономике наступит уже завтра. Как показывает статистика, от момента появления инверсии и до наступления инверсии обычно проходит 12-15 месяцев. Однако все испугались уже сегодня. Точнее вчера. И понеслась лавина распродаж, захватывая все новые и новые сегменты и даже самые, казалось бы, надежные акции. Акции, которые вчера по итогам дня выросли, можно пересчитать по пальцам. И даже акции защитных секторов оказались под прессом продавцов. Так, самый спокойный и неспешный сегмент, включающий в себя акции коммунального сектора и компаний, работающих в сфере электроэнергетики, только в среднем потерял вчера 1,2%. Что уж тут говорить про высоко волатильные акции технологического сектора и биотеха. Здесь просадка в 3-4% была вчера не исключением, а нормой. Тяжелые потери понесли вчера и акции банковского сектора. «Лучший результат» среди акций большой банковской четверки продемонстрировали вчера акции JPMorgan Chase (JPM), потерявшие «всего» 4,15% от своей капитализации. И это был лучший результат!!! Акции Citigroup (C, —5,28%) потеряли более 5%.

Сильно помогла вчерашнему провалу на рынке и нефть, которая провалилась более чем на 3% после выхода обескураживающих данных по ее запасам, которые вопреки ожиданиям большинства аналитиков выросли на 1,58 млн. баррелей вместо того, чтобы сократиться в соответствии с прогнозом на 2,78 млн. баррелей.

Короче, вчерашний день безусловно испугал многих инвесторов и заставил их встрепенуться и выйти из летней спячки. Но пока вчерашняя распродажа не затронула основных долгосрочных инвесторов. Кроме того так называемые «Smart money» (крупные институционалы) также не спешат выходить из позиций.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 15 АВГУСТА

Утро четверга еще давало надежду, что после вчерашней распродажи сегодня вполне может наступить некоторое успокоение. Все же следует признать, что повод для распродажи в данный момент несколько надуманный. Азия на торгах показала смешанную динамику, Европа открылась вблизи нулевых отметок, а фьючерсы на основные американские индексы торговались даже в небольшом плюсе. Однако ближе к полудню на фондовый небосвод набежали тучки. В Европе переживают за плохую макростатистику по Германии и продолжающийся политический кризис в Италии, а американских инвесторов в очередной раз испугал Китай, где министерство финансов заявило, что примет «контрмеры к последним тарифам». Пояснений, что именно имели ввиду под контрмерами в министерстве финансов, не последовало, но участники рынка все же испугались и постепенно к 13-00 мск весь и так минимальный рост и вовсе сошел на нет. Поэтому есть вероятность, что и отскока сегодня не будет. К сожалению, приходится в который раз констатировать, что мы сейчас находимся в периоде, который характеризуется высокой неопределенностью и волатильностью. И отсюда вытекает та турбулентность и шараханье из стороны в сторону, которое мы наблюдаем в последние дни.

Кроме всех выше перечисленных передряг никто не отменял еще и макростатистику, и выходы квартальной отчетности.

Что касается первого, то сегодня достаточно напряженный день и главное — это розничные продажи. Данные по ним выйдут в 15-30 мск и аналитики прогнозируют небольшой рост. Если данные выйдут in-line, то это должно в какой-то степени поддержать рынок. Хотя, конечно, сейчас на первый план вышла политика и как следствие — рост цен по казначейским облигациям с дальними сроками погашения.

Из выходящей квартальной отчетности безусловный интерес вызывает отчетность крупнейшего ритейлера мира компании Walmart (WMT). К сожалению, вышедшая вчера отчетность еще одного известного ритейлера — Macy’s (M) — оказалась очень плохой и это оставляет мало надежд на то, что мы увидим отчетность Walmart слишком хорошей.

Если отчетность Walmart выйдет еще до начала торгов, то после их окончания внимание многих участников рынка будет приковано к одному из лидеров технологического сектора компании NVidia (NVDA). И здесь вместо прогноза можно процитировать слова одного из аналитиков: "NVidia хорош, но не сейчас!" И этим, наверное, многое сказано.

Так что сегодня нас ждет еще один во многом тяжелый день с совершенно непредсказуемым финалом. И посему рекомендации все те, что были и вчера, и позавчера — не лезьте в пекло, если не умеете это делать. Не торопитесь! Ситуация еще далека до прояснения и вероятность похода рынка хоть вниз, хоть вверх пока примерно одинакова.