Индекс Мосбиржи сегодня торгуется в нейтральной зоне, при этом голубые фишки ведут себя разнонаправленно: так, Сбербанк снижается на 0,5%, а Газпром, наоборот, прибавляет 0,5%.

Индексы США вчера потеряли 3% на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Доходность двухлетних казначейских облигаций США превысила доходность десятилетних облигаций, что, по мнению инвесторов, указывает на риск рецессии в экономике США.

Нефть марки Brent торгуется у уровня $59 за баррель и находится под давлением на фоне новостей о замедлении экономики Китая из-за торговых войн и роста вероятности рецессии в США.

Заметно лучше фондовых рынков чувствует себя золото, которое уверенно закрепилось выше психологического уровня $1500 за унцию. Столько же золото стоило в 2013 году, то есть шесть лет назад, когда снижалось с исторического пика, достигнутого в 2011 году. С начала года золото прибавляет уже 17%, причем основной рост металла пришелся на последние два месяца. По нашему мнению, основным драйвером роста стал приток инвесторов в ETF, инвестирующие в золото. В июне биржевые инвестиционные фонды купили 126,6 тонн золота, зафиксировав крупнейший приток в фонды за год. Всего же с начала года ETF купили 159 тонн золота, больше чем за весь 2018 год, когда приток составил лишь 69 тонн. Общие же запасы ETF в июле достигли 2599,5 тонн. Напомним, что пик активов золотых ETF пришелся на декабрь 2012 года и составил 2839,9 тонн, а цена на золото тогда составляла $1675 долларов за унцию. Если внимательно изучить статистику по притокам, которую публикует World Gold Council, то можно увидеть, что все более существенную роль в росте запасов ETF стали играть европейские инвесторы: так, инвесторы из Европы с 2016 г. купили золота на $27 млрд, в то время как инвесторы из США только на $14 млрд. С точки зрения долгосрочных инвесторов, золото не является хорошим активом, ведь через десять, двадцать, тридцать лет унция золото так и останется унцией золота, не выплатит ни одного купона и не порадует годовым дивидендом, однако оно прекрасно сохраняет покупательскую способность сбережений во времена кризисов, волатильности и т д. Европейские инвесторы могут купить государственных облигаций под отрицательную ставку, но зачем это делать, когда можно купить золото.

Другой важный игрок на рынке золота Центробанки ведущих стран. Так, мировые Центробанки в прошлом году купили золота 442 тонны золота, а в этом году (последние данные доступны на июнь) их покупки составили уже 396,9 тонн. Исходя из данной информации можно сделать вывод, что инвесторы ускорили покупки золота в текущей экономической ситуации. По нашему мнению, данный тренд только в начале, и он продолжится.

Нам по-прежнему нравятся российские акции на фоне высокой дивидендной доходности и дисконта к GEM, однако, инвесторам стоит подумать об увеличении доли золота в своих портфелях. Снижающие процентные ставки, страх рецессии, волатильность будут позитивно сказываться на цене золота в среднесрочной перспективе.