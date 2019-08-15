Российский средний класс демонстрирует невысокую вовлеченность в кредитный бум: В нашем предыдущем обзоре о российском среднем классе мы пришли к выводу, что средний класс не участвовал в недавнем кредитном буме. Основываясь на годовых цифрах, с 2016 до 2018 гг. две из трех децильных доходных групп, формирующих средний класс (7-ая и 8-ая децильные группы), снизили уровень своего финансового плеча, определяемого как расходование имеющихся сбережений и/или кредитных ресурсов. Недавно опубликованная статистика Росстата по доходам за 1К19 позволяет нам обновить наши данные: в последние 12 месяцев для верхушки среднего класса, то есть для 9-ой децильной группы, коэффициент финансового рычага составил 4,3% доходов этой группы, почти не изменившись с 1К18; для 8-ой децильной группы финансовый рычаг снизился до 2,6% в 1К19, тогда как менее обеспеченная часть среднего класса увеличила финансовый рычаг до 2,1% с 1,9% в 1К18 (см Рис. 1). В целом складывается впечатление, что ядро среднего класса по-прежнему не расположено брать кредитный риск, тогда как его верхушка и менее обеспеченная часть начали наращивать финансовый рычаг.

Финансовое поведение менее доходных децильных групп вызывают опасения…: Еще одно важное наблюдение в статистике доходов за 2018 г. было связано с тем, что аккумуляция финансового риска, судя по всему, происходила в менее доходных группах. В частности, исходя из цифр за 2018 г., мы высказали опасения по поводу финансового поведения 5-ой децильной группы, которая быстро увеличила коэффициент финансового рычага в период между 2016 и 2018. В 1К19 эта группа оставалась в центре внимания, так как у нее остается относительно высокий коэффициент финансового рычага (1,6%), однако поквартальная динамика этого коэффициента указывает на то, что в 1К19 она начала сокращать уровень финансовых рисков, накопленных в 2018 г. (см Рис 2). Главный сюрприз 1К19 связан с тем, что 4-ая децильная группа теперь показывает рост предпочтений к использованию финансового рычага – в этой группе соотношение финансового плеча к доходам выросло с 1,0% в 1К18 до 1,1% в 1К19, демонстрируя рост второй квартал подряд.

…тем более что 4-ая децильная группа нарастила финансовый рычаг на 70% в номинальном выражении за последние 12 месяцев: Чтобы подтвердить факт того, что рост коэффициента финансового рычага объясняется финансовым поведением населения, а не слабостью их доходов, мы рассчитали изменение финансового рычага в номинальном выражении по группам. Наблюдаемое увеличение коэффициента финансового рычага в 4-ой децильной группе показывает его рост в номинальном выражении на 70% за последние 12 месяцев – это крайне быстрый рост в номинальном выражении среди всех 9 децильных групп (см Рис. 3). В 2018 г. лидерство в наращивании финансовых рисков принадлежало 5-ой группе, финансовый рычаг которой вырос на 40% в номинальном выражении. Рисунок 3 также указывает на то, что в 1К19 на фоне скачка в инфляции и повышения НДС все децильные группы за исключением 1-ой и 5-ой вынуждены были увеличить свой финансовый рычаг в номинальном выражении. С одной стороны, это хорошая новость для банков – в отличие от 2018 г., когда рост финансового рычага был, главным образом, связан с активностью менее доходных децильных групп (от 3-ей до 5-ой), в 1К19 спрос на кредиты мог расти со стороны более широкого круга заемщиков. Тем не менее, обратной стороной этого процесса может быть то, что большее количество людей могло занимать деньги для поддержания, а не для повышения своего уровня жизни.

Ожидаемое увеличение госрасходов поддержит контроль над кредитными рисками: Сочетание двух факторов – расширяющегося использования финансового рычага по группам населения в 1К19 и намерения ЦБ ужесточить регулирование рынка розничного кредитования – говорят о потенциальном риске роста “плохих кредитов” в данном сегменте. Исходя из данных статистики за 1К19, особого внимания заслуживает финансовое поведение 4-ой и 5-ой децильных групп, в которых среднемесячный денежный доход на человека составил 13,6 тыс. руб. и 16,3 тыс. руб. соответственно в 1К19 (см Рис 4). Смещение финансовой активности к менее доходным группам – негативный сигнал. Тем не менее, ожидаемое ускорение роста бюджетных расходов может обеспечить ускорение роста российского ВВП в 2020 г. и улучшит динамику доходов населения: так, совсем недавно правительство объявило о планах повышения зарплат военнослужащим в сентябре-октябре. Мы считаем, что рост бюджетных расходов поддержит кредитоспособность населения и при условии, что политика ЦБ в вопросе охлаждения роста на рынке розничного кредитования будет взвешенной, менее доходные децильные группы смогут в будущем понизить свою долговую нагрузку, не создавая рисков кредитного кризиса.