Внешний фон продолжает определять настроения на российском рынке. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже ниже 1,54%, что говорит о бегстве капитала из риска. Естественно, что на этом фоне слабеет рубль, доминируют продавцы на российском рынке акций. С другой стороны, падение отечественных индексов существенно скромнее, чем американских. Высокая доходность рынка пока защищает его от провала. Подоспели и некоторые корпоративные новости. Акции X5 Retail Group прибавляли более 3% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли по МСФО в II квартале на 55,5% до 13,5 млрд рублей. Чистый долг/EBITDA снизился до 1,59X. «Мечел» сообщает о росте прибыли по МСФО, приходящейся на акционеров, в 2,7 раза до 12,75 млрд рублей. Однако соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 6,4X, что и стало поводом для падения бумаг более чем на 1,8%. В лидерах дня вновь бумаги Polymetal и «Полюс», но и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые рассматриваются многими участниками торгов в качестве хеджа от ослабления рубля. Самыми слабыми были «ФСК ЕЭС», «ЭНЕЛ Россия», «ММК» и «Распадская». Активность существенно выросла и к середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи превысил 26 млрд рублей. В целом можно говорить, что какая-либо перекупленность российского рынка снята и уже можно говорить о краткосрочной перепроданности. Снижение доходностей по американским казначейским обязательствам сильно опережает возможные действия ФРС. Соответственно, в ближайшее время на рынках может сформироваться достаточно сильный отскок.

Рубль продолжил слабеть, реагируя на слабость сырьевых контрактов, но коллеги по сырьевому цеху уже начали разворачиваться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3870 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,36%, недельная до 7,40%, а месячная до 7,46%. В условиях бегства капитала из риска сложно было ожидать упорства от рубля, но всё же его ослабление носит ограниченный характер. Рубль остаётся защищённым высокой реальной доходностью, а также сильными фундаментальными параметрами. По сути, можно говорить лишь о спекулятивном краткосрочном давлении. При малейших признаках снижения тревожности на рынках укрепление российской валюты будет столь же динамичным. Кроме того, поддержку рублю в ближайшие пару недель будет оказывать налоговый период, да и высокий туристический сезон постепенно подходит к завершению.

Доходность по 30-летним казначейским обязательствам США впервые в истории упала ниже 2%, что наводит на мысль об ожиданиях не только рецессии в США, но и длительного периода низкой инфляции, или даже дефляции. Доходность по 10-летним германским бондам упала ниже —0,66%. Основные потери в Европе принёс сектор базовых материалов, так как экономический спад в мире может повлиять на потребление сырья. Однако не всё так плохо было в Европе. Британские розничные продажи показали рост в июле на 3,3% за год при ожиданиях роста всего на 2,6%.

Говоря о сырьевом рынке стоит отметить, что при всей слабости рынков акций накануне и в четверг, золото приостановило свой бурный рост, что может говорить об исчерпании текущей тенденции. Нефть продолжила дешеветь, так как экономическое замедление в мире может привести не только к тому, что прирост потребления будет минимальным, но при «плохом» сценарии может даже состояться сокращение потребления. И, наконец, рост запасов в США вторую неделю подряд также нервирует рынок, хотя рост этот во многом состоялся за счёт увеличения импорта.

Индекс доллара снижался на 0,13% до 97,86 п. CAD и NZD незначительно укреплялись против доллара США, а вот AUD отыгрывал уже 0,5%. Впрочем, усиление австралийской валюты могло быть реакцией на сохранение безработицы на уровне 5,2% при негативном влиянии торговой войны США и Китая.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю до 220 тыс. с 211 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка повысился до 4,8 п. с 4,3 п. в июле при ожиданиях снижения до 3,0 п. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился до 16,8 п. с 21,8 п. при ожиданиях падения до 10,0 п. Объём розничных продаж вырос за июль на 0,7% при ожиданиях роста на 0,3%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,58%, а фьючерс на Dow Jones указывал на рост рынка в начале дня на 0,6%. Пресс-секретарь МИД Китая заявил о том, что в Пекине всё же рассчитывают на выработку взаимного решения с США по торговым вопросам. Между тем ранее было выпущено заявление о том, что проводится проработка вопроса об ответе на американские тарифы, которые начнут действовать с 1 сентября. Тем не менее большинство традиционных индикаторов указывало на рост аппетитов к риску, что позволяет рассчитывать на существенную коррекцию падения в предыдущие дни. Отечественный рынок также взял курс на рост, но пока оптимизм в России сдерживается слабой нефтью. Тем не менее при поступлении дальнейших заявлений о возможном переговорном процессе между США и Китаем стоит рассчитывать на существенное улучшение ситуации на глобальном и локальном рынках.