Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы Китая и нефть торгуются в незначительном плюсе в ходе азиатских торгов, однако российские площадки продолжат оставаться под давлением. После значительного снижения днем ранее вчерашние торги проходили более спокойно, в итоге индексы США завершили день вблизи цен открытия. При этом как с фундаментальной, так и с технической точки зрения формируется задел для продолжения коррекции. Можно провести достаточно много параллелей с концом 2018 года – торговые отношения США и Китая не улучшились, ключевая ставка ФРС, конечно, снижена и риторика регулятора иная, но макростатистика ухудшилась. Трамп пытается поддержать рынки, говоря о скорой торговой сделке с Великобританией.

Также им отмечается прекрасное состояние экономики США, однако сейчас инвесторов вряд ли удастся ввести в заблуждение. Впрочем, розничные продажи, которые являются одним из основных движущих факторов американской экономики, в июле выросли на 0.7%, что лучше ожиданий. Помимо этого о рекордной квартальной прибыли сообщил ритейлер Walmart. Локально эта статистика могла бы поддержать рынки, но преобладают негативные ожидания относительно будущего сценария торгового спора. В частности, Китай ожидаемо сообщил о готовности ввести ответные тарифы в случае новых пошлин от США с 1 сентября. Эти действия обеих стран приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Новых значимых новостей на рынке сырья, которые могли бы повлиять на текущую динамику нефти, не появилось. Давление на актив сохранится на фоне роста предложения при стагнирующем спросе. Ситуация в Персидском заливе стала относительно стабильнее после решения группы стран обеспечить безопасность танкерам. Поэтому факторов роста, кроме непредвиденных форс-мажоров, практически нет.

Рубль продолжает слабеть, в моменте за доллар давали 66.50, что является максимумом с февраля. Закрепление выше 65.50 выглядит тревожно, налоговый период является одним из немногих стимулов, но пока его влияние на курс ограничено. Доллар укрепляется к большинству валют, так как спрос на защитные активы высок, поэтому уровень 67 по USDRUB вполне достижим.

Ритейлер X5 представил положительный отчет за 1П 2019 – группе удалось увеличить выручку на 14.3%, чистую прибыль на 55% при росте маржинальности бизнеса. Компания стабильно опережает конкурентов, являясь лидером на замедляющемся рынке, поэтому ее позиции достаточно сильны, ожидаем опережающую динамику в рамках сектора.