Торговая динамика накануне была разнонаправленной. Российский рынок следовал в тренде движения основных мировых площадок. Лидерами роста стали акции X5 Retail (+2,55%), поводом стала отчетность за I полугодие. Лидерами снижения стали "префы" Мечела после выхода информации о динамике добычи угля. Пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 65,6-66,6.

Ослабление рубля продолжилось. Рубль падает на спекулятивных ожиданиях, что нерезиденты начнут выводить средства из ОФЗ. СМИ активно освещают тему опасности наступления глобальной рецессии, а на такие новости рынки всегда реагируют нервно. Полагаю, что инвесторы предельно собраны и не поддаются панике. На валютном рынке нет механизмов, которые сдерживали бы ослабление рубля в ближайшие 2 недели, но при этом, такое ослабление может носить временный характер, подобно тому, как это проявилось год назад. Если в ближайшие дни не проявится признаков бегства нерезидентов из ОФЗ, то пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 65-67.

Нефть за несколько дней демонстрировала резкие колебания, но обвального падения нет. Рынки не теряют надежды на восстановление. Внешний новостной фон противоречивый, в результате чего внутридневная динамика индексов испытывает заметную волатильность. Индекс VIX подскочил на 50% от средних минимумов. Мы ожидаем, что волатильность останется повышенной в течение ближайших 3-4 торговых дней, самой важной будет торговая динамика в понедельник.

В пятницу ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность "Русагро" и ТМК. Из важной статистики – торговый баланс Еврозоны и продажи домов в США. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2590-2610 пп., прогноз по курсу доллара — диапазон 65,5-67 руб.

В качестве торговой идеи все еще рекомендуем спекулятивную покупку "префов" "Сургутнефтегаза" с целью в 37 руб. В условиях риска коррекции рынка и ослабления рубля рекомендуем переключаться на защитные инвестиции.