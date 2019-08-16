Если начало недели выдалось чрезмерно темпераментным, то к концу наоборот — на рынки началось постепенно возвращаться спокойствие и понимание того, что неизбежного избежать не получится. И в первую очередь это касалось, конечно, американо-китайских переговоров, по поводу которых еще несколько дней назад возник совершенно непонятный оптимизм. Теперь всё – его уже нет. Уж не знаю, откуда, но к людям пришло прозрение, что переговоры – это надолго и, скорей всего, очень тяжело. Тем не менее, волатильность первых дней недели сменилась вполне естественным течением, что выглядит по крайней мере более логичным. Азия отторговалась в целом более-менее нейтрально: гонконгский Hang Seng подрос на 0,76%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,25%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 2,85%, а японский Nikkei225 обвалился на 1,21%.

Европа, не отметившаяся большим количеством объемом макростатистики, выглядела еще более стабильно: лишь британский FTSE100 снизился на 1,13%, остановившись на уровне 7067 п. Тогда как, германский DAX снизился на 0,70%, завершив торги на уровне 11413 п., а французский САС40 потерял 0,27%, остановившись на уровне 5237 п. США, публиковавшие огромное количество макростатистики, да еще и корпоративные отчеты Cisco и Walmart, завершили торги и вовсе нейтрально: индекс DJIA закрылся на 25579 п. (+0,39%), S&P500 – 2848 п. (+0,25%), а NASD COMP – 7767 п. (-0,25%).

В России, как водится, всё было несколько веселее. Индекс потребительских настроений в России (PCSI) от Thomson Reuters/IPSOS вырос с 40,21 до 41,99, а объемы промышленного производства снизились с 3,3% до 2,8%, хотя эксперты ожидали увидеть 3,0%. Отчеты представили X5 Retail Group и «Мечел». Впрочем, внешний фон не дал поводов для роста, и отечественные фондовые площадки довольно равномерно спускались в течение всего торгового дня. В итоге индекс РТС опустился в течение дня на 0,76%, до 1250 п., а индекс МосБиржи потерял 0,44%, зафиксировавшись на 2626 п. Лидерами роста стали ГДР "Пятерочки" (+2,56%), "Сургутнефтегаз" (+1,92%), "Полиметалл" (+1,66%) и "Аэрофлот" (+1,30%). Сильней других снизились "Мечел" (-6,01% в префах и —2,69% в обычке), ММК (-3,20%), ЭнелРос (-2,75%) и ФСК ЕЭС (-2,13%).

Стоимость углеводородов под влиянием негативных настроений из-за опасения общемировой рецессии довольно резко снизилась с утра. После чего консолидировалась в боковом движении. К 18:50 мск. BRENT котировался по 58,26 долл./барр., а WTI – на 54,48 долл./барр.

Отечественная валюта на фоне общего негатива резко потеряла в цене утром, но во второй половине дня перешла к коррекции, сумев отыграть большую часть потерь по отношению к доллару и практически полностью восстановиться по отношению к евро. Судя по всему, инвесторы сочли панику преждевременной, и на валютный рынок России вернулось относительное спокойствие. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 66,14 руб., а за евро – 73,42 руб.

Значимой макростатистики ни в Азии, ни в Европе не ожидается, чего не скажешь про США, где выйдет широкий блок статистики по объемам строительства и выданным разрешениям на строительство. Мичиганский университет помучает специалистов сразу тремя важными индексами: ожиданиями потребителей, настроениями потребителей и индексом текущих условий. Baker Hughes опубликует данные по общему числу буровых установок в мире и по числу активных буровых установок в СЩА и Канаде. В России выйдет индекс цен производителей с показателями год к году и месяц к месяцу.