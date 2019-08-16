По итогам торгов 15 августа индекс МосБиржи снизился на 0,43% до 2625,58 п., а РТС скорректировался на 0,76% до 1250,13 п. Во второй половине дня появились надежды, что отечественный рынок сможет закрыть день в плюсе, но внешний фон оставался негативным. Тем не менее ситуация не кажется уже 100% удручающей. МИД Китая выразил надежду, что Вашингтон и Пекин смогут договориться на основе взаимных интересов. Ключевые индексы производственной активности в США продолжают указывать на рост экономики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упорно идёт вниз, но динамика уже больше похожа на спекулятивное движение с появлением дивергенций на графике. В любом случае, рынок может обнаружить то, что излишне спешит впереди ФРС. На отечественном рынке вновь среди лидеров «Полюс» (+0,83%) и Polymetal (+1,65%). К ним присоединились бумаги традиционного хеджа против ослабления рубля, а именно привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,92%). Бумаги «Аэрофлота» (+1,3%) продолжают радоваться низким ценам на нефть. Однако главной бумагой дня стали акции X5 Retail Group, чья прибыль по МСФО выросла в I полугодии на 55,5% до 13,5 млрд рублей. Среди лидеров снижения были бумаги «Мечела» (-2,7%). Компания сообщила о росте прибыли в I полугодии в 2,7 раза. Впрочем, во II квартале прибыль упала в 8 раз, а долговая нагрузка увеличилась до соотношения чистого долга к EBITDA до 6,4X. Среди самых слабых бумаг также были «ММК» (-3,2%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,75%), «ФСК ЕЭС» (-2,12%) и «Детский Мир» (-1,92%). Активность немного выросла, что характерно для периодов, когда значение индекса приближается к зоне сопротивления. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 48,643 млрд рублей.

Рубль в течение дня демонстрировал высокую волатильность. В моменте он слабел до 66,58 за доллар и укреплялся до 65,67. Естественно, что главным фактором давления остаётся внешний фон. Падает доходность по американским казначейским обязательствам в ожидании спада в экономике. Однако стоит помнить, что реальная рецессия заставит ФРС пойти на снижение ставки, а это уже повод для риска и покупки рубля. Нефть в большей степени стремилась к уровню $58, так как рынок ждёт замедления роста спроса при достаточно высоком предложении. Однако сырьевые валюты уже показывают желание укрепляться. NZD и AUD усиливали вечером свои позиции на 0,2% и 0,4% относительно доллара США. Вполне вероятно, что мы всё же наблюдаем конечную фазу резкого падения рискованных активов и в ближайшее время рынки начнут корректироваться. Во всяком случае, традиционные индикаторы уже демонстрируют дивергенции на графиках, что говорит о снижении уверенности «медведей». К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,06% до 66,05, а евро слабел на 0,22% до 73,40.

Выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире, президент США Д. Трамп заявил, что «любите вы меня, или ненавидите, но вам нужно проголосовать за меня (на президентских выборах)». По его мнению, без Трампа в Белом доме фондовый рынок ждёт обвал. Параллельно он отозвался о Европе, которая оказалась хуже, чем Китай, но поменьше. Однако вернёмся к финансовому рынку. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспен сообщил, что ничто не мешает казначейским обязательствам оказаться в зоне отрицательных доходностей. Однако до этого пока очень далеко. Статистика четверга была вполне здоровой, никаких признаков рецессии пока не наблюдается. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю до 220 тыс. с 211 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка повысился до 4,8 п. с 4,3 п. в июле при ожиданиях снижения до 3,0 п. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился до 16,8 п. с 21,8 п. при ожиданиях падения до 10,0 п. Объём розничных продаж вырос за июль на 0,7% при ожиданиях роста на 0,3%. На этом фоне весьма сильно отчитался розничный гигант Walmart, чьи бумаги подорожали на 6,11%. С другой стороны, промышленное производство в США сократилось за июль на 0,2%, а в годовом выражении рост составил 0,5%. Впрочем, некоторое ухудшение показателя может быть связано с провалом нефтедобычи в июле из-за ураганной активности. Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард заявил, что у него записано ещё одно снижение ставки в текущем году, хотя он и немного сомневается в том, что подобное действие понадобится. В Мексике ЦБ снизил ставку на 25 базисных пунктов до 8,0% впервые с 2014 года. Прошедший день оказался крайне неудачным для акций Cisco Systems Inc., которые обвалились на 8,61% по причине слабых ожиданий на текущий квартал из-за падения спроса на сетевое оборудование. Бумаги General Electric рухнули на 11,3% на фоне публикации аналитического доклада, который доказывает наличие масштабных мошеннических схем в финансах компании. По итогам дня DJIA вырос на 0,39% до 25579,39 п., а S&P 500 поднялся на 0,25% до 2847,60 п.

Народный Банк Китая снизил ориентировочный курс юаня до 7,0312. Доходность по 30-летним казначейским обязательствам США оставалась ниже 2%, а по 10-летним – около 1,539%. Однако страхи по поводу американской рецессии всё же немного снизились после сильных данных по розничным продажам за июль. Остаётся много неясного с тем, как Китай собирается отвечать на американские пошлины. С одной стороны, в четверг прозвучали заявления о подготовке ответных мер, если с 1 сентября будут приняты 10% пошлины на китайский экспорт в США в объёме около $150 млрд, но затем появилось заявление пресс-секретаря МИД, который выразил уверенность в том, что стороны смогут достичь соглашения на основе взаимных интересов. Иена, как индикатор страха, слабела, что указывало на некоторое возрождение аппетитов к риску.

Нефть дорожала в утренние часы, реагируя на достаточно сильную статистику из США. Гибралтар решил освободить задержанный иранский танкер, а США, напротив, предпринимают усилия, чтобы оставить судно под арестом. Естественно, что Тегеран назвал действия США примером пиратства. Ещё одним поводом для оптимизма стали слова Д. трампа в рамках выступления перед избирателями в Нью-Гемпшире, что переговоры с Китаем идут продуктивно. Reuters сообщает, что на утро пятницы судно всё ещё оставалось на якоре. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в своём обращении к законодателям, что страна должна усилить свои действия по расширению переработки минеральных ресурсов на своей территории. Речь, прежде всего, идёт о таких ресурсах, как бокситы и никель.

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 98,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подросла до 1,547%.

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 12:00 – мск торговый баланс еврозоны;

— в 14:00 – мск ежемесячный отчёт OPEC;

— в 15:30 – мск новые строительства и разрешения на них в США за июль;

— в 16:00 – мск цены производителей РФ за июль;

— в 17:00 – мск индекс потребительского доверия Университета Мичигана в США;

— в 20:00 – мск отчёт Baker Hughes по активным нефтяным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Впрочем, можно говорить о том, что нефть дорожает, а индексы в Китае растут. Сырьевые валюты торговались без ярко выраженной динамики, хотя AUD укреплял свои позиции против доллара США на 0,2%. Вероятно, что рынок попытается начать день в плюсе, хотя многие будут опасаться эффекта пятницы. Впрочем, на сей раз эффект пятницы может сработать в пользу «быков».