Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после разнонаправленной динамики в течение сессии, завершились ростом индексов Dow Jones Industrial Average и S&P500 на 0,2-0,4%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял около 0,1%. Индикатор S&P500 при этом отступил наверх от района минимума августа 2820 пунктов.

Инвесторы не могли определиться с настроениями на фоне неоднозначных макроэкономических данных, которые показали снижение промышленного производства США и рост розничных продаж страны. Кроме того, рынок оставался под давлением из-за угроз Китая ввести ответные меры в случае введения пошлин на весь импорт китайских товаров в США.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,6% в рамках коррекции. В ближайшие дни причиной покупок могут стать ожидания снижения процентных ставок центральными банками по всему миру, которые уже обещают помочь мировой экономике.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 0,5-1%. Власти КНР дали понять, что могут провести дополнительное стимулирование национальной экономики, а Трамп заявил о возможности скорого проведения телефонного разговора с Си Цзиньпином, что вызвало краткосрочный оптимизм на рынке.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 1,5% после двух дней сильного падения. Котировки WTI поднялись чуть выше 55 долл, однако Brent находятся ниже 59 долл. Рынок нефти в целом остается под давлением. В пятницу повлиять на цены может ежемесячный отчет ОПЕК, а также еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе.

События дня:

• сальдо торгового баланса еврозоны в июне (12.00 мск)

• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти

• число разрешений на строительство и число начатых строительств домов в США в июле (15.30 мск)

• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в августе (17.00 мск)

• финансовые результаты ТМК, En+ Group по МСФО за 2 кв и первое полугодие 2019 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов четверга остались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 2645 и 1270 пунктов, что подтверждает опасность движения в район 2600 и 1240 пунктов соответственно. У индикаторов, однако, в пятницу появится шанс отвоевать указанные сопротивления, что могло бы улучшить их перспективы на следующей неделе.

Рубль при этом остановил снижение против доллара и евро после достижения в течение сессии многомесячных минимумов к обеим валютам. Пара доллар/рубль по итогам сессии осталась чуть выше 66 руб, после пробития сопротивления 66,40 руб в течение дня. Ближайшей поддержкой для доллара выступает уровень 65,50 руб. Пара евро/рубль также проверила на прочность сопротивление 74 руб, после чего скорректировалась вниз, к поддержке 73,40 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста вслед за улучшением настроений на мировых площадках. Значимых фундаментальных изменений на рынках не произошло, но сами по себе ожидания стимулирования служат основанием для коррекции. Кроме того, “быки” не упускают шанса отыграть даже небольшие позитивные сигналы, касающиеся торгового противостояния.