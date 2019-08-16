На рынки поступают неоднозначные сигналы как относительно мировой экономики, так и торговой войны. Динамика на мировых площадках вчера оказалась разнонаправленной. Российский рынок начал торги небольшим ростом, но вскоре развернулся: индекс РТС завершил день снижением на 0,8%, индекс Мосбиржи – на 0,4%. Лидером роста оказались акции X5 Retail Group на сильной отчетности (плюс 2,6% на Московской бирже), тогда как бумаги Мечела, напротив, возглавили падение на слабых результатах. Среди дорожающих акций вчера снова выделились бумаги золотодобывающих компаний (цены на золото в четверг не росли, но остаются вблизи своих максимумов), кроме того, на фоне продолжающегося роста цен на никель (вчера они прибавили 1,9%) в числе первых на рынке были акции ГМК «Норникель».

Для нефти день был не самым удачным, сорт Brent подешевел на 2%, однако сегодня цена корректируется вверх на 1,3%. На европейских рынках вчера преобладало умеренное снижение, тогда как американские акции продемонстрировали небольшой рост, в частности, индекс S&P вырос примерно на 0,3%. Данные по розничным продажам в США оказались лучше прогнозов – плюс 0,7% в июле против ожидавшихся 0,3%, также оптимизма в отношении потребительского сегмента добавили превзошедшие ожидания финансовые результаты Walmart. В то же время данные по промпроизводству в Соединенных Штатах оказались хуже оценок – его объемы в июле снизились на 0,2% (прогноз составлял плюс 0,1%). В России промпроизводство тоже отстало от прогноза (плюс 2,8% год к году против консенсус-прогноза в 3,4%). Относительно торговой войны между США и Китаем продолжают поступать неоднозначные сигналы. Так, вчера Дональд Трамп заявил о своей уверенности в скором заключении сделки с Китаем, тогда как ранее Комитет Госсовета Китая по таможенным тарифам пообещал принять контрмеры к американским пошлинам. В то же время представитель Министерства иностранных дел Китая высказал надежду, что «США и Китай встретятся на полдороге».

Тем временем член совета управляющих ЕЦБ Олли Рен заявил, что регулятор в сентябре обнародует «очень сильный» пакет стимулирующих мер для поддержки экономики еврозоны, который превзойдет текущие ожидания инвесторов. На рынках Азии сегодня утром акции демонстрируют смешанную динамику, но китайские индексы показывают рост на 0,7–0,9%. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,7%. Мы полагаем, что индекс РТС может открыться в плюсе на 0,5%.