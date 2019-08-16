Российский производитель труб ТМК представил финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании снизилась на 2,4% г/г до $2,56 млрд из-за уменьшения реализации как бесшовных труб на 1,7% г/г до 1375 тыс. тонн, так и сварных труб на 4,2% г/г до 634 тыс. тонн. Компания отмечает, что снижение показателя выручки связано с американскими и европейскими дивизионами из-за уменьшения буровой деятельности и экономических факторов. В то же время снижение показателя частично скомпенсировано ростом спроса на трубную продукцию на российском рынке на 1% г/г. Несмотря на сокращение выручки, скорректированная EBITDA ТМК выросла на 4% г/г до $370 млн за счет российского дивизиона, где показатель увеличился на 18% г/г благодаря улучшению структуры продаж. ТМКожидает продолжения положительной динамики на рынке труб в РФ, однако прогнозирует напряженную ситуацию на американском рынке из-за волатильности в ценах на нефть и на европейском рынке в результате снижения деловой активности.

Негативным фактором для инвесторов продолжает оставаться относительно высокий чистый долг – $2,64 млрд по итогам 1 полугодия текущего года. При этом соотношение чистый долг / EBITDA увеличилось до 3,7х. Однако чистый долг значительно уменьшится после закрытия сделки по продаже 100% акций IPSCO за $1,21 млрд. В свете данных событий компания объявила дивиденд в размере 2,55 руб. на акцию по итогам 1 квартала 2019 года. ТМК вернется к регулярным выплатам дивидендов после сделки. Учитывая ожидаемое сокращение долга и выплаты дивидендов, акции ТМК сохраняют свою инвестиционную привлекательность.