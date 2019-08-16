В июле рост промышленного производства немного снизился (до 2,8% г./г. против 3,3% г./г. в июне). Хотя эти цифры остались достаточно позитивными (с учетом того, что экономика длительное время находится в стагнации), месячные сезонно-сглаженные темпы роста перешли к снижению (-0,4% м./м.).

Среди наиболее интересных моментов июльских данных – неожиданный рост добычи полезных ископаемых. Так, на фоне нейтрально-негативной динамики основных ее компонент (нефть —0,7% г./г., газ +0,1% г./г., уголь — 3,3% г./г.) добыча в целом ускорилась с 2,3% г./г. в июне до 3% г./г. в июле. По нашим расчетам (на основе структуры добавленной стоимости из ВВП), это означает, что вклад прочих отраслей добычи составил рекордные +3,7 п.п. На графике видно, что этот прирост выглядит необычно (в прошлые месяцы он давал лишь чуть более 2 п.п.). Росстат подчеркнул, что такое расхождение неслучайно, и что прирост обеспечен в т.ч. ростом услуг по добыче (+86% г./г.), который, на наш взгляд, является разовым (возможно, связан с каким-то крупным проектом).

В целом, несмотря на такие временные всплески, в перспективе рост добычи все же должен замедлиться: эффект от соглашения ОПЕК+ будет продолжать давить на добычу, а слабость внутреннего спроса – на выпуск обрабатывающих отраслей. По итогам года мы не ждем ускорения промышленности (2,5% г./г.).