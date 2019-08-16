Акции Мечела по-прежнему слишком дороги и слишком подвержены рискам

Акции дороги по мультипликатору 2019П EV/EBITDA 7.9x: российские стальные компании торгуются с мультипликатором 4.3x, при этом имеют низкий долг и предлагают высокие дивидендные выплаты. Согласно нашей приблизительной оценке, Мечел может получить 63.5 млрд руб. EBITDA в 2019 г. Впрочем, капитализация в данном случае не имеет значения, поскольку, с учетом очень большого долга, даже при повышении рыночной капитализации вдвое Мечел оценивался бы по 7.5x EV/EBITDA.

Бумаги Мечела – слишком спекулятивная инвестиция для официального рейтинга. Их привлекательность полностью зависит от хода реструктуризации долга и слишком чувствительна к макроэкономическим рискам. Однако мы полагаем, что государство уже показало, что навряд ли позволит компании обанкротиться.

Крупный долг = большой потенциал для стоимости акций. Сейчас долг Мечела в 11 раз выше капитализации, поэтому инвесторы, хранящие эти акции в портфелях много лет, невзирая на волатильность котировок, могут в итоге получить существенную прибыль от своих вложений. Но для положительной переоценки акций глобальные макроэкономические показатели должны улучшаться (а не ухудшаться из-за торговых споров между США и Китаем).

Результаты за 2К19 показали, что трудности сохраняются

FCF положительный, но снижается: и относительно уровня предыдущего квартала (во 2К19 он составил 2.7 млрд руб. против 4.8 млрд руб. в 1К19), и относительно уровня годичной давности. Также он был ниже среднего квартального показателя за 2018 г. (6.5 млрд руб.). В любом случае, он остался положительным, что позволит компании постепенно понизить долговую нагрузку.

Чистая долговая нагрузка резко увеличилась до 6.4x: (локальный минимум был в 3К18, 5.1x), поскольку доходы от основной деятельности сократились вследствие снижения цен и объемов продаж. Высокая долговая нагрузка усиливает чувствительность Мечела к динамике глобальной экономики.

При ослаблении рубля дивидендов по префам не будет: чистая прибыль Мечела за 1П19 (составившая 13.4 млрд руб.) была обусловлена исключительно доходом по курсовым разницам (переоценка активов на 14.6 млрд руб.). Дивидендная политика Мечела предусматривает выплату 20% чистой прибыли в виде дивидендов по привилегированным акциям, но, по нашей оценке, в 2019 выплаты могут не состояться, если курс рубля к доллару превысит отметку 69.0.

Первый негативный фактор: переговоры о реструктуризации долга

FCF недостаточны для выплат по телу долга. По действующему договору Мечел должен начать погашение основной части долга перед госбанками в апреле 2020 г. (срок истекает в 2022 г.). Для этого компании понадобится приблизительно 150 млрд руб. FCF в год. При таком сценарии вероятен дефолт: в 2016-2019 годовой FCF составляли лишь 20 млрд руб.

Мечел предлагает банкам отсрочить выплату основной суммы долга до 2024. Мы полагаем, что к этому сроку компания сможет выплатить кредиторам примерно 80-100 млрд руб. и значительно улучшить свою финансовую позицию (скорректированная чистая долговая нагрузка может сократиться с 6.8x до 4.3x). Однако выплата основной части лишь за два года едва ли будет возможна даже в 2024 г.

Согласно текущему договору с госбанками, до апреля 2020 Мечел платит только проценты по кредитам. Ставка — LIBOR 3M + 7% в год по валютным кредитам и ЦБ РФ +1.5% по рублевым. В конце 2К19 долг Мечела перед российскими госбанками составлял 347 млрд руб. — 88% от его совокупного долга.

Негативный фактор 2: ухудшение настроений на глобальных рынках

Торговый конфликт между США и Китаем начинает «кусаться»: похоже, быстрого урегулирования не предвидится – конфликт набирает обороты (дополнительные пошлины США против ослабления юаня). Цены на железную руду падают из-за опасений по поводу спроса в Китае, который публикует негативную макростатистику (отрицательный PMI в июле) и слабые данные по кредитам. Мы полагаем, что цен на сталь и сырье скорее предрасположены к снижению.

Высокая чувствительность к макроконъюнктуре: высокая долговая нагрузка Мечела усугубляет реакцию акций на любые изменения в финрезультатах или прогнозах по долговой нагрузке. Следовательно, акции чувствительны к (неблагоприятным) изменениям в макроэкономической среде.

Позитивные факторы: рост объемов, снижение ставок, инфраструктурные проекты в России

Рост объемов добычи угля: прогноз Мечела по добыче угля в 2019 (рост г/г) предполагает увеличение на 2.7 млн т п/п во 2П19. По нашим оценкам, это должно транслироваться в прирост EBITDA на 3 млрд руб. за квартал, что должно помочь компенсировать снижение цен на уголь.

Падение процентных ставок в России: значительная часть долга Мечела имеет гибкую процентную ставку (ключевая ставка +1.5%). Согласно консенсусу Bloomberg, ключевая ставка упадет до 6.65% в 2020 (сейчас 7.25%), что должно дать экономию 2.0 млрд руб. в год.

Инфраструктурные проекты в России: Мечел – производитель сортового проката, который должен извлечь выгоду из наращивания российских инвестиций в инфраструктуру и внутренних премий на сталь. Дополнительный спрос должны обеспечить РЖД, которые в 2019 планируют увеличить закупки ж/д-продукции у Мечела до 238 тыс т (на 13% г/г).

Ремонт, техобслуживание, вскрышные работы. Когда цены на уголь были на минимумах, Мечел добывал уголь из низкозатратых частей своих карьеров и откладывал некритический ремонт и техобслуживание. Теперь он должен нарастить вскрышу и ускорить темп ремонтных работ.