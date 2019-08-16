В начале дня российский рынок уверенно торговался в плюсе, но затем покупатели растеряли свою уверенность, хотя в Европе преобладал позитив. Отечественные инвесторы также игнорируют тот факт, что нефть вновь поднялась выше $59 за баррель Brent. Возможно, что остаются опасения по поводу возможных неожиданных заявлений на предстоящих выходных. Активно дорожали акции «ТМК» на фоне отчётности, показавшей рост прибыли в I полугодии в 4 раза до 6,6 млрд рублей при росте выручки на 42%. В лидерах роста также оказались бумаги «ЭНЕЛ Россия», «ОГК-2», «Распадская» и «АЛРОСА». В акциях «Мечела» продолжаются распродажи на фоне отчётности, вышедшей накануне. Компания увеличила долг, а также отчиталась о восьмикратном падении прибыли в II квартале. Среди аутсайдеров также были «САФМАР», «МТС», «Аэрофлот» и «Полюс». Активность снизилась и к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва перевалил за 13 млрд рублей.

Рубль довольно чутко реагировал на колебания котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3885 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,40%, а месячная 7,46%. CAD и AUD укреплялись против валюты США. Однако ожидания рецессии в Европе имеют гораздо большее значение для рубля, чем проблемы в американо-китайских отношениях. Соответственно, рубль стал проявлять более высокую корреляцию с евро на фоне слабой статистики ВВП Германии за II квартал.

В Европе преобладали позитивные настроения. Представители ЕЦБ сигнализируют о том, что уже в сентябре могут быть представлены меры по стимулированию экономики, включая снижение ключевой ставки до отрицательного значения и количественные программы. Между тем на LSE торги начались с большой задержкой из-за технических проблем. Однако это не помешало FTSE 100 показать рост на 0,8% на старте. Основной прирост обеспечивали банковский и коммунальный секторы. В целом можно говорить о том, что рынок смог выйти в плюс благодаря спекулянтам, работающим по недельной схеме. Провал в предыдущие дни оказался достаточным, чтобы зафиксировать прибыль от коротких позиций.

Очередной доклад OPEC говорит рынку о том, что в 2020 году от организации потребуется 29,41 млн бар. нефти в сутки., или на 1,3 млн бар. в день меньше, чем в текущем году. Впрочем, если сравнивать с прогнозом предыдущего месяца, то оценка была повышена на 140 тыс. бар. В июле производство нефти в OPEC снизилось на 261 тыс. бар. до 29,61 млн бар. в сутки. Эксперты OPEC полагают, что в 2020 году рынок будет получать избыток предложения на уровне 200 тыс. бар. в сутки, если добыча останется на уровне июльского производства. Частичный оптимизм рынка в конце текущей недели связан с надеждами, что центральные банки начнут более активно стимулировать экономический рост, что обеспечит нефть устойчивым потреблением. За последние два месяца ставки снижались в РФ, Индии, Австралии, Новой Зеландии, США и Мексике.

Индекс доллара подрастал на 0,11% до 98,25 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,545%. CAD, AUD укреплялись в пределах 0,2% против доллара США, а вот NZD слабел на 0,15%.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,85% в Dow Jones до 1,05% в NASDAQ. Надежды рынка связаны с тем, что центральные банки начнут более активно поддерживать экономический рост. Вот уже в ЕЦБ заговорили о снижении ставки и о количественной программе. Накануне ЦБ Мексики снизил ставку впервые с 2014 года. Народный Банк Китая также разрабатывает стимулирующие меры. Единственная неясность остаётся с позицией в ФРС, где допускают ещё одно снижение ставки, но упорно отказываются говорить о необходимости более масштабных стимулов. Среди активных акций могут быть бумаги Nvidia Corp., которая накануне предоставила сильный отчёт после нескольких разочаровывающих кварталов. Applied Materials выдала сильный отчёт, но испортила настроение инвесторам снижением прогноза. Вышедшая статистика оказалась вполне сильной. Число выданных разрешений на строительство домов выросло за июль на 8,4%, а число новых строительств всё же упало на 4%. Возможно, что будущие домовладельцы ждут дальнейшего снижения ставки ФРС. Отечественный рынок проявляет повышенную осторожность перед выходными. Однако, если начнут поступать подтверждения того, что ЕЦБ начнёт более активно стимулировать экономический рост, то на рынок вернутся покупатели. Пока индекс МосБиржи пытается протестировать поддержку в зоне 2600-2620. Следующая неделя, скорее всего, будет заметно спокойней, чем прошедшая.