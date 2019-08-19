ТМК (В+/В1/-) опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО, которые улучшились относительно слабого 1 кв. за счет наращивания продаж сварных труб и, в частности — труб большого диаметра (ТБД) в РФ (при сокращении отгрузок бесшовных труб OCTG из-за замедления закупочной активности российских нефтегазовых компаний). Выручка повысилась сопоставимо с ростом общего объема продаж — на 4% кв./кв. до 1,3 млрд долл., EBITDA – на 11% кв./кв. до 195 млн долл., рентабельность по EBITDA – на 1 п.п. до 14,9%.

В ключевом российском дивизионе объемы отгрузки ТБД, по данным компании, выросли на 54% кв./кв. (что мы считаем временным всплеском, т.к. в основном закупки под трубопроводные проекты Газпрома завершены, а новых проектов нет). Кроме того, повышались продажи промышленных труб ввиду высокого спроса со стороны строительного сектора во 2 кв. (который отмечали и металлурги). В итоге, несмотря на рост внутренних цен на г/к лист (+4-9% в долл., согласно данным по ценам реализации металлургов, тогда как менеджмент отмечает, что сильного повышения цен на сталь они не увидели), выручка в российском дивизионе выросла на 10% кв./кв., EBITDA – на 21% и маржа — на 1,6 п.п. до 17,1%.

В американском дивизионе (завершение продажи которого ожидается в 4 кв. этого года) объемы реализации продолжили падать (-11% кв./кв.) из-за замедления буровой активности, сокращения буровых установок на 5% и экономии компаний на расходах на бурение и добычу, что привело к снижению выручки на 9% кв./кв., EBITDA – на 30,5% кв./кв., рентабельности – на 2,3 п.п. до 7,5%.

Операционный денежный поток во 2 кв. упал еще почти вчетверо кв./кв. до 20 млн долл. (в 1 кв. также в 4 раза до 78 млн долл.) в связи с увеличением инвестиций в оборотный капитал (163 млн долл. против 56 млн долл. кварталом ранее) в результате заметного сокращения авансов (компания отметила, что в конце 2018 г. получала авансы от крупных клиентов) и кредиторской задолженности. На 2П компания не прогнозирует роста оборотного капитала. Капвложения во 2 кв. составили 51 млн долл., за 1П в целом — 101 млн долл. при годовом плане около 200 млн долл.

Долговая нагрузка (с учетом финансового лизинга) повысилась за 2 кв. до 3,81х с 3,67х Чистый долг/EBITDA. По итогам года цель компании снизить этот показатель до 3,0х, причем это без учета средств от продажи американского IPSCO, что, на наш взгляд, достаточно амбициозно. Менеджмент в очередной раз подтвердил намерение ТМК направить средства от сделки (1209 млн долл., какая часть будет направлена – неизвестно) на погашение долга компании, в результате чего, по нашим оценкам, Чистый долг/EBITDA может стать ниже 2,5х, более подробно о сделке мы писали в наших обзорах от 25 марта и 21 мая.

Единственный выпуск TRUBRU 20 (@ 3 апр. 2020 г., YTM 3,06%) не интересен для покупки (доходность снизилась почти на 2 п.п. с момента информации о продаже американского бизнеса). Новых предложений долларовых евробондов от ТМК, на наш взгляд, ждать не стоит, т.к. для компании логично сокращать долларовый долг, поскольку выручка после продажи IPSCO будет формироваться в основном в рублях.