На прошлой неделе на глобальных финансовых рынках настроения снова были преимущественно негативными. Опасения рецессии в мировой экономике «подогревались» новостями о торговой войне США и Китая, слабыми данными по экономике Германии и Китая, а также тем фактом, что в течение недели кривая доходностей казначейских облигаций США на отрезке 2-10 лет была инвертированной (что является одним из индикаторов приближающейся рецессии). Ставки по казначейским облигациям обновили локальные минимумы. В частности, доходность к погашению 10-летних госбумаг США опустилась до 1,55%. Несмотря на ухудшение настроений на рынках, снижение ставок по казначейским бумагам США оказало поддержку облигациям развивающихся рынков. Индекс CEMBI по итогам недели снизился лишь на 0,1%, индекс CEMBI Russia по итогам недели не изменился, индекс EMBI Russia вырос на 1,0%.

На локальном облигационном рынке не произошло существенных изменений. Кривая ОФЗ по итогам недели поднялась лишь в пределах 2-3 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли в пределах 0-0,2%.

На текущей неделе основным событием может стать ежегодный симпозиум глав центробанков в Джексон-Хоуле (США), на котором ожидается, в частности, выступление главы ФРС, что может оказать сильное влияние на настроения инвесторов во все ключевые активы.

Рублевые облигации по-прежнему получают поддержку со стороны монетарных условий. Инфляция по недельным данным замедлилась уже до 4,5% год к году, ставки по депозитам продолжают снижаться после решений ЦБ РФ по снижению ключевой ставки (в частности, средняя максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях опустилась ниже 7%).

Рубль

Российская валюта на прошлой неделе демонстрировала ослабление из-за ухудшения внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара. Индекс валют развивающихся рынков EMCI потерял 0,6%, индекс доллара DXY укрепился на 0,7%. Пара доллар/рубль завершила неделю вблизи 66,5 руб./долл. В ближайшее время динамика российской валюты может оказаться волатильной. При этом мы полагаем, что ослабление рубля в настоящий момент выглядит избыточным. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65,5-66,5 руб./долл.