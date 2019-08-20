Вчера Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за июль. Как мы уже писали, в прошлом месяце темпы роста промышленного производства уменьшились до 2,8% (здесь и далее – год к году) с 3,3% месяцем ранее в результате умеренного торможения в обрабатывающем секторе, падения добычи нефти и угля, а также дальнейшего замедления роста добычи газа. Темпы роста оборота розничной торговли снизились до 1% с июньских 1,4%. Грузооборот транспорта сократился на 1,2% после увеличения на 0,4% в июне. Перевозки по железной дороге упали на 3,1%, а объемы трубопроводного транспорта увеличились на 0,7%. Объем строительных работ стал больше на 0,2% после роста на 0,1% в июне. При этом ввод жилья увеличился в июле сразу на 26,2% после роста на 11,4% в предыдущем месяце. Платные услуги населению сократились на 2,7% после июньского падения на 3,5%. Производство сельскохозяйственной продукции в июле прибавило 5,9%, после того как выросло на 1,1% месяцем ранее. Реальные зарплаты увеличились в июле на 3,5% против роста на 2,9% в июне. Безработица в июле возросла до 4,5% экономически активного населения с рекордно низких 4,4% месяцем ранее.

Ожидаем сохранения темпов роста экономики на уровне 0,5-1% в ближайшее время. Согласно нашим расчетам, в июле темпы роста российского ВВП уменьшились до 0,5% с 0,7% месяцем ранее. При этом положительный вклад в экономическую динамику внесли промышленность и сельское хозяйство. Существенное негативное влияние на темпы роста ВВП в июле продолжил оказывать спад в секторе услуг. Свою лепту в торможение экономического роста внесли значительное ухудшение ситуации в транспортной отрасли и ползучее замедление в розничной торговле.

Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста российской экономики продолжат оставаться низкими. Несмотря на сохраняющийся умеренный рост реальных зарплат, вялая динамика розничной торговли и спад в секторе услуг говорят о том, что потребительский спрос остается слабым. Мы считаем, что резкое увеличение темпов роста в сельском хозяйстве в прошлом месяце обернется их дальнейшим снижением, поскольку холодная погода в июле-августе может негативно повлиять на урожай овощей и фруктов. В то же время снижение объемов в транспортном секторе в обозримом будущем способно смениться умеренным ростом, поскольку последствия загрязнения нефтепроводов на ряде экспортных направлений будут постепенно устранены.

Мы также ожидаем сохранения умеренных темпов роста в промышленности в ближайшие несколько месяцев. При этом недавнее резкое обострение торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем в среднесрочной перспективе может оказать существенное негативное влияние на рост российского ВВП за счет снижения цен и сокращения спроса на традиционные товары российского экспорта. Согласно нашему прогнозу, в текущем году экономика РФ прибавит 0,7%, а в 2020 г. вырастет на 1%.