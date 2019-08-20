Рост оборота розничной торговли в июле, по данным Росстата, замедлился до 1% г./г. (это худший результат с конца 2017 г.). На его динамику негативно повлияли как фундаментальные, так и временные факторы, но если исключить последние, то сезонно сглаженный рост остался в положительной зоне. При сохранении на таких уровнях (~0,1% м./м.) он выйдет на 0,8-1% г./г. по итогам 2019 г.

Главным фундаментальным фактором остается слабый рост зарплат (отсутствуют перспективы для индексации в частном секторе, а в государственном — их рост ограничен консерватизмом бюджетных расходов). В реальном выражении их динамика сейчас находится приблизительно на уровне конца 2016 г. – начала 2017 г., что не позволяет потребительскому спросу разогнаться. Когда же рост зарплат ускоряется, население, видимо, предпочитает или сберегать (депозиты в рублях все еще растут темпом, чуть превышающим ставку процента по ним), или же использовать их для выплат по кредиту (обязательные платежи, которые не входят в оборот розничной торговли, постоянно растут), но не тратить дополнительно на потребление. Ситуация, вероятно, изменилась бы, если бы население увидело устойчивое ускорение зарплат (однако пока этого не происходит).

Помимо зарплат важным фактором, сдерживающим ускорение потребительских расходов (прежде всего, непродовольственных), становится снижение темпов роста кредитования. Мы уже отмечали, что кредитные ресурсы обеспечивают до половины роста потребительских расходов, и если раньше задолженность населения по потребкредитам росла с ускорением (с начала 2016 г.), то сейчас началось постепенное замедление (это может говорить, как о рефинансировании части кредитов, так и о том, что банки не хотят выдавать так же много кредитов населению, как раньше). С продолжением этого тренда население не сможет так же активно полагаться на заемные кредитные ресурсы, что будет сдерживать и без того слабый рост потребительских расходов.

Дополнительным негативным (хоть и временным) фактором для продовольственного сегмента в июле могла послужить плохая погода. Июль 2019 г. в среднем по России был холоднее, чем в прошлом году почти на 2 градуса (т.е. ~на 10%), что могло повлиять как на продажи прохладительных напитков, так и на потребление рекреационных услуг. При этом в прошлые месяцы температура в целом была в рамках нормы. Это могло бы объяснить неожиданную просадку оборота продовольственного ритейла именно в июле (-0,7% м./м. с исключением сезонности при стабильном росте в 0,1% м./м. в течение предыдущих 3 месяцев). По нашим оценкам, не объясненное фундаментальными факторами снижение продовольственных расходов составило чуть более 10 млрд руб. за месяц. На первый взгляд, это не так много, но в отсутствие других факторов поддержки это привело к сокращению годовых темпов розничного товарооборота на 0,4 п.п. (т.е. без погодного фактора рост расходов населения мог бы не измениться). Логично предположить, что вскоре сезонно сглаженный рост в продуктовом сегменте должен восстановиться (хотя август 2019 г. также пока холоднее, чем годом ранее, но м./м. ситуация не хуже).

Интересно, что при всем при этом альтернативные индикаторы агентства Ромир демонстрируют более позитивные тенденции в последние месяцы (см. график справа): в реальном выражении улучшается динамика как повседневных расходов населения, так и среднего чека. Это может быть сигналом того, что ситуация в потребительском сегменте не так однозначно негативна, как предполагают данные официальной статистики в последние месяцы.