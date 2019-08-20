На мировом валютном рынке индекс доллара DXY вплотную подошел к максимальным значениям за последний год, текущий уровень 98.4 пункта. Американский доллар укрепляется ко всем основным валютам и к валютам emerging markets — никак не влияют на валюту США призывы Д.Трампа к ФРС резко снизить ставку рефинансирования и запустить программу количественного смягчения.

В понедельник Д.Трамп без всяких намеков прямо требовал от ФРС быстро снизить ставку сразу на один процент и начать программу по покупке активов.

Надо сказать, давление президента США на ФРС в какой-то степени уже дало результат. Американскому ЦБ пришлось в этом году развернуть монетарную политику на 180 градусов и перейти от цикла ужесточения к циклу смягчения, на последнем заседании ставку снизили на 0.25%. Однако на доллар это оказало лишь краткосрочное влияние, после недолгого ослабления он снова стал медленно расти против евро, фунта и иены. В дополнение к этому, началось активное укрепление доллара к китайской валюте, пара доллар-юань преодолела важнейший уровень 7, что вызвало очередной приступ гнева Трампа.

Дело в том, что желания одной американской стороны для снижения доллара недостаточно. Есть еще другая сторона – это Европейский ЦБ, Банк Японии и т.д. У всех в арсенале запас точно таких же мер по стимулированию экономики – снижение ставки и программы количественного смягчения. Причем ЕЦБ может из-за спада в Германии запустить программу количественного смягчения уже этой осенью.

Ожидания подобных действий приводят к непрерывному росту цен на рынках госдолгов. Доходности 60% европейских гособлигаций находятся в отрицательной зоне. Например, немецкие десятилетние госбонды торгуются с доходностью минус 0.7%, а аналогичные казначейские облигации США плюс 1.55%. Естественно, инвесторы выбирают положительную доходность, которая пока есть в государственных облигациях США. Поэтому на мировом рынке постоянно присутствует спрос на доллары, поэтому доллар продолжает расти, несмотря на все усилия президента США ослабить свою национальную валюту.