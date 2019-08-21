TCS (TCS LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $23,4/ГДР) вчера представил финансовые результаты за 2К19.

Прибыль выросла на 36% г/г при сильном ROE 64,7%, что на 4% выше консенсус-прогноза. Рост кредитного портфеля ускорился в 2К19 в сравнении с 1К19, хотя рост чистого процентного дохода отчасти был нейтрализован ростом отчислений в резервы (в соответствии с требованиями МСФО 9 о более раннем формировании резервов). В то же время менеджмент не изменил годовой прогноз чистой прибыли на 2019 г., так как сильный рост кредитного портфеля сопровождается повышенными отчислениями в резервы на начальном этапе, и потребуется время, чтобы это позитивно повлияло на прибыль.

Таким образом, мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций банка. Акции TCS торгуются по коэффициенту P/BV на уровне 2,6x, а по коэффициенту P/E 2019П – на уровне 6,9x, предусматривая дисконты 14-33% к средним мультипликаторам за два года.