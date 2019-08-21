Магнит объявляет о запуске программы лояльности по России: конкуренция усилится в 2П19; X5 занимает более сильное положения на рынке в части рентабельности в сравнении с конкурентами

Магнит (MGNT LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ; MGNT RX: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявил о запуске программы лояльности по всем российским регионам присутствия после успешных результатов в пилотных регионах. Мы считаем, что запуск программы лояльности может поддержать траффик, учитывая продолжающийся процесс реновации магазинов и обновление ассортимента продукции в ключевом для Магнита формате “у дома”. Тем не менее, мы считаем, что это будет сопровождаться ускорением инвестиций в цены в 2П19, что было отражено в осторожном прогнозе рентабельности X5 на 2П19.

Поскольку X5 демонстрировал сильную рентабельность в 1П19, мы считаем, что компания занимает хорошее положение на рынке, чтобы противостоять усилению конкурентного напряжения в 2П19, сохранив годовую рентабельность EBITDA в соответствии с ожиданиями рынка.

Консенсус-прогноз для Магнита в части 2019 EBITDA может еще быть понижен.

Программа лояльности Магнита: результаты тестового периода. Компания начала тестировать программу весной 2019 г. в 900 магазинах (4,5% базы магазинов) в 3 из 65 регионов присутствия — Костроме, Челябинске и Ярославле. Карточка лояльности действует в магазинах всех форматов. Программа начнет работать во всех городах присутствия до конца года. Пилотный проект оказался успешным: 1,5 млн карт было выпущено с начала апреля до начала августа (в 1,5 раза больше, чем ожидала компания); 42% всех покупок в пилотных регионах произведено с использованием карты, что составляет почти 60% выручки. Доля покупателей, которые начали делать покупки в двух и более форматах, выросла в этих регионах почти на 7 п. п.