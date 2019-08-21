— Чистая прибыль во 2К19 достигла 194 млрд руб., превзойдя консенсус на 14% (оценку АТОНа – на 10%), несмотря на ожидаемое снижение рентабельности EBITDA кв/кв. Это поспособствовало рекомендации дивидендов за 1П19 выше ожиданий, на уровне 15.34 руб. на акцию (доходность 3.7%).

— Тем не менее на FCF ожидаемо оказало давление наращивание запасов, а снижение чистой долговой нагрузки замедлилось: по чистому долгу без предоплат в рублевом выражении она немного увеличилась (до 1.35х). Снижение долговой нагрузки важно для инвестиционного профиля Роснефти, и мы ожидаем, что оно активизируется в 2П19 с улучшением FCF.

— Роснефть имеет рейтинг Выше рынка и торгуется с 2019П EV/EBITDA 3.9x (+9% к российским аналогам).

Выручка за 2К19 и EBITDA в целом в рамках прогноза: выручка (2 135 млрд руб., +3% кв/кв) немного превысила консенсус и наши ожидания на фоне положительной динамики выручки от продаж нефти (+14% кв/кв) за счет увеличения поставок в Азию на фоне улучшения ценовой конъюнктуры кв/кв. Показатель EBITDA (515 млрд руб., —6% кв/кв) почти совпал с прогнозами рынка (-1% против консенсуса) и оказался на 3% ниже наших оценок. EBITDA отразила не только снижение рентабельности сегмента добычи (EBITDA —2% кв/кв до 518 млрд руб., рентабельность 41%), но и ухудшение показателя EBITDA в сегменте переработки (-76% кв/кв до 12 млрд руб.) на фоне снижения продаж на 8% кв/кв и роста операционных расходов. Поступления от механизма обратного акциза во 2К19 увеличились на 87% кв/кв до 58 млрд руб.

Чистая прибыль во 2К19 и дивиденды за 1П19 стали приятным сюрпризом. Чистая прибыль (194 млрд руб.) оказалась неожиданно высокой, опередив консенсус на 14%, а наши ожидания – на 10% благодаря улучшению динамики чистых финансовых затрат (-21% кв/кв), а также снижению амортизации (-6% кв/кв). Устойчивая динамика кв/кв (+48% кв/кв) была обеспечена, главным образом, эффектом низкой базы 1К из-за обесценения в сегменте переработки. Принимая во внимание высокую чистую прибыль за 2К19, совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды в размере 15.34 руб. на акцию (доходность 3.7%) – выше нашей первоначальной оценки в 14.5 руб. (доходность 3.5%).

FCF под давлением, снижение долговой нагрузки замедлилось. FCF ожидаемо снизился на 31% кв/кв (135 млрд руб.) из-за роста запасов в связи с ограничениями ОПЕК+, а также ограничениями приема нефти Транснефтью во 2К. В результате, снижение чистого долга замедлилось: по нашим оценкам, в долларовом выражении чистый долг за минусом предоплат увеличился на 5% по сравнению с концом 1К19, а чистая долговая нагрузка составила 1.8х. Однако это по большей части отражает укрепление рубля во 2К19: в рублевом выражении чистый долг снизился против конца 1К19, а долговая нагрузка увеличилась незначительно (1.35х во 2К19 против 1.30х в 1К19).

Телеконференция: в среду 21 августа в 16:00 по московскому времени, в 14:00 по лондонскому и в 9:00 по нью-йоркскому; +7 495 283 97 05 (Россия), 0800 640 64 41 (Великобритания), +1 855 979 66 54 (США); ID конференции: 437096 (на английском). В ходе телеконференции нас будут в первую очередь интересовать динамика добычи нефти в 3К19 после нормализации поставок по трубопроводу «Дружба» Транснефти, налоговые льготы для нефтегазовых проектов в Арктике, влияние налогового маневра на нефтепереработку и дальнейшие меры по снижению долговой нагрузки.