Российский индекс МосБиржи в среду не сумел продолжить движение наверх, несмотря на относительно неплохой внешний фон. В частности, рост наблюдался на ключевых западных площадках, а цены на нефть Brent в моменте поднимались чуть выше $61. Отметим, что общая активность на рынке начала снижаться, обороты относительно последних сессий упали.

Одним из сдерживающих факторов для нашего рынка выступило укрепление российского рубля, что негативно для стоимости акций экспортеров. Мы видим, что ажиотаж вокруг тотального спроса на доллар к текущему моменту полностью прошел. После достижения уровня 67 пара USD/RUB откатилась к 65,75, что абсолютно оправданно. Ранее мы отмечали, что девальвационный импульс рубля выглядел избыточным. В ближайшие дни по USD/RUB ожидаю переход в формат широкого боковика, без обновления локальных максимумов на 67,1 или снижения ниже области 64,5-65.

Если в рублях российский рынок акций накануне показал нейтральную динамику, то долларовый РТС продолжил восстанавливаться и двигаться наверх. На мой взгляд, потенциал для отскока предполагает возможность для движения наверх в пределах 1300-1310 п.

Что касается индекса МосБиржи, то пока все еще сохраняются шансы на продолжение движения наверх, однако ключевая область торможения расположена всего лишь в 1% от текущих значений – около 2700-2710 п. Локальных предпосылок для более внушительного ускорения пока не наблюдается.

Если же мы говорим о более долгосрочной перспективе, то в целом взгляд на российский рынок акций умеренно позитивный. Накануне вышли данные по изменению цен – вторую неделю в стране наблюдается дефляция. Исходя из среднесуточного изменения цен, в годовом выражении инфляция на 19 августа снизилась до 4,4%. Все это положительно в плане ожиданий по снижению ключевой ставки Банком России уже на следующем заседании. Это в свою очередь позитивно для рынка акций, особенно для устойчивых дивидендных историй.

За океаном рыночная ситуация тем временем остается относительно стабильной. В среду американский индекс S&P 500 прибавил 0,8%. Несмотря на этот рост сейчас складывается не самая оптимистичная техническая картина. О возврате к фазе трендового роста можно будет рассуждать лишь при повторном закреплении индекса выше 2950-2970 п. Ну а пока же шансы на откат ниже 2800 п. остаются достаточно высокими.

Согласно опубликованным накануне протоколам прошлого заседания ФРС, члены FOMC обсуждали более агрессивное снижение ставок на заседании в июле, но руководители американского центробанка были едины в желании избежать видимости того, что регулятор однозначно пойдет по пути дальнейшего снижения стоимости заимствований. «Пара участников сказали, что предпочли бы снижение на 50 базисных пунктов», – говорится в протоколе. Они были обеспокоены тем, что инфляция слишком низкая. Члены ФРС не рассматривали рецессию как наиболее вероятный сценарий. Они прогнозируют умеренный экономический рост до 2020 г., а затем небольшое замедление в 2021 г.

В пятницу с важной речью на симпозиуме в Джексон-Хоул выступит Джером Пауэлл. Может появиться повод для разочарования, если риторика главы ФРС не будет указывать на агрессивный подход к снижению процентных ставок.

Среди отдельных российских акций с относительно высокой ликвидностью наиболее сильную динамику в среду показали обыкновенные акции Россетей (+3,9%). К сожалению, составить какой-то прогноз по этому инструменту не представляется возможным. В последние месяцы бумаги Россетей живут своей жизнью и без каких-либо новостей показывают весьма сильные движения. Насколько необычным выглядело движение в апреле-июне с 1 до 1,5 руб., настолько же стремительным был последующий откат почти на 30%. Это тот случай, когда прогнозировать что-то с фундаментальной точки зрения по большому счету бесполезно.

Около 3,3% вчера прибавили бумаги X5 Retail Group. Ранее компания опубликовала неплохой отчет, так что в целом у эмитента все остается стабильно. Текущая оценка бумаг не выглядит чрезмерно заниженной, но сил для обновления исторических максимумов (2277 руб.) в обозримом будущем должно хватить.

Под давлением укрепляющегося рубля оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,4%). На мой взгляд пространство для снижения весьма ограниченное. Ниже области 30,7-31,3 руб. бумаги не ожидаю увидеть. Этот инструмент, пожалуй, остается наиболее простым средством хеджирования от девальвационных рисков среди российских акций.

В обыкновенных бумагах Сбербанка (+1,2%) мы сейчас подходим к важному рубежу около 220 руб. Если в ближайшие сессии удастся закрепиться выше, то движение наверх может ускориться с ближайшим техническим ориентиром на 228-229 руб.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить только лишь публикацию отчета по МСФО за II квартал 2019 г. компанией Черкизово.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижается всего лишь на 0,06%, нефть Brent в плюсе на 0,05%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия среды.