Справедливая стоимость акций "Трансконтейнера" до конца 2019 года - 7805 рублей
Данные отчетности Трансконтейнера по МСФО за второй квартал отражают увеличение объема перевозок компании. Объем контейнерных перевозок ПАО «ТрансКонтейнер» во втором квартале вырос на 6,6% (г/г) и составил 510,3 тыс. TEU. Наибольший прирост — 11,2% дало международное сообщение (282,6 тыс. TEU). Во внутригосударственном сообщении прирост составил 1,5%(г/г), перевезено 227,8 тыс. TEU. При этом, компания, вероятно, в том числе при поддержке основных акционеров включая ПАО «ВТБ» сумела нарастить рыночную долю за счет снижения маржи ретабельности.
Повышение выручки и прибыли в первом полугодии до 41,5 и 6,7 млрд руб. свидетельствует о возможном росте чистой прибыли компании пол итогам года до уровней выше 13,2 млрд руб, что существенно выше рыночных прогнозов. С учетом данного прогноза прибыли мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенной акции ПАО «Трансконтейнер» до конца 2019 года на уровне 7805 руб.
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