Вчера однодневные ставки продолжили снижаться на фоне дальнейшего улучшения ситуации с ликвидностью в системе. В результате проведения расчетов по аукционам с регуляторами и поступления средств из бюджета остатки средств на корсчетах банков по состоянию на вчерашнее утро повысились до 2,78 трлн руб. (+202 млрд руб.). Мы полагаем, что вчера ликвидность продолжила поступать в систему через бюджетный канал, так что остатки средств на корсчетах, скорее всего, превысили 2,8 трлн руб. Однодневные ставки начали вчерашние торги вблизи отметки 7,0%, а затем постепенно снижались в течение дня. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила 6,89% (-11 бп), ставка по кредитам овернайт на межбанке закрылась на уровне 6,97% (-3 бп). Мы полагаем, что сегодня ставки немного вырастут, поскольку влияние консолидированного бюджета на уровень ликвидности в системе, судя по всему, стало отрицательным. По состоянию на сегодняшнее утро остатки средств на корсчетах банков составили 2,62 трлн руб. (-155 млрд руб.). Мы полагаем, что сегодня через бюджетный канал может быть стерилизован еще какой-то объем ликвидности, тогда как значительный отток средств из системы в бюджет ожидается в понедельник, когда компании будут уплачивать НДС и НДПИ.

Ставки в других сегментах рынка вчера в основном также продолжили снижение. Ставки FRA опустились на 2–3 бп, ставки процентных свопов снизились на 3–5 бп по всей длине кривой. Ближний конец кривой кросс-валютных свопов сместился вниз на 2–5 бп, дальний – на 12 бп; некоторое повышательное давление наблюдалось только в средней части кривой кросс-валютных свопов: здесь ставки выросли на 2 бп. Длинные ставки NDF закрылись снижением на 5–9 бп, что привело к небольшому усилению инверсии кривой.