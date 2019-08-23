В следующий четверг, 29 августа, Русгидро объявит свои финансовые результаты по МСФО за 1п19.

Инвестиционный профиль компании, на наш взгляд, остается неоднозначным. Слабые финансовые показатели текущего года, обусловленные низкими производственными результатами и риском неминуемых списаний после запуска новых генерирующих мощностей на Дальнем Востоке, запланированного на этот год, ограничивают потенциал дивидендных выплат на ближайшую перспективу – мы ожидаем, что размер дивидендов не превысит предусмотренный дивидендной политикой минимум в 0,0365 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 6,6%.

Между тем основной потенциал роста стоимости компании, как мы считаем, будет реализован в последующие периоды, когда может снизиться размер списаний, а прибыльность возрастет после включения Русгидро в программу ДПМ-2 с гарантированной доходностью инвестиций.

Мы подтверждаем рекомендацию Покупать в отношении акций Русгидро и оценку их прогнозной цены на 12-месячном горизонте в 0,71 руб., соответствующей полной доходности в 37%.

Негативная динамика в 1п19, несмотря на высокий уровень цен. Мы считаем, что во 2к19 финансовые показатели Русгидро продолжили ухудшаться под давлением слабых операционных результатов. По нашим оценкам, с учетом субсидий выручка за этот период составила 198 421 млн руб., сократившись на 1% г/г, несмотря на впечатляющую динамику цен РСВ. Единственную причину такого снижения мы видим в снижении общего объема производства на 13% г/г, включая сокращение на 18% выработки ГЭС, наиболее прибыльного дивизиона Русгидро. В сочетании с ростом топливных затрат, обусловленным инфляцией цен на топливо и увеличением производства на низкорентабельной тепловой генерации, это, по нашим расчетам, привело к снижению скорректированной EBITDA на 16% г/г, до 50 374 млн руб.

По нашим оценкам, чистая прибыль компании сократилась на 20% г/г (до 30 209 млн руб.) под давлением перечисленных факторов, а также роста процентных расходов, который лишь отчасти нивелировался положительной переоценкой форвардного контракта с ВТБ с учетом высокой рыночной цены акций.