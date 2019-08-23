В понедельник наступает срок основных в этом месяце налоговых платежей. Общий объем платежей по НДС, НДПИ и акцизам обычно составляет около 1 трлн руб., что нередко приводит к резкому росту спроса на ликвидность. В этот раз мы хоть и ждем роста спроса на рубли, но он может оказаться менее выраженным. Причин сразу несколько. Во-первых, у банков на счетах есть значительный запас средств, свыше 2,6 трлн руб., что в значительной степени покрывает потребности банков для налоговых платежей. Во-вторых, судя по всему, уже вчера прошли первые платежи, поскольку отток средств из банковской системы на счета бюджетов всех уровней превысил 170 млрд руб. Из-за того, что в целом по банковской системе дефицита ликвидности сейчас нет, вся потенциальная активизация на межбанковском рынке будет направлена на перераспределение ликвидности, причем конкуренция возможна со стороны как спроса, так и предложения рублевой ликвидности. Результатом может стать рост активности на рынках, но маловероятно, что это приведет к повышению ставок на межбанковском рынке.

Максимальная ставка по розничным депозитам продолжает снижаться. Во вторую декаду августа она опустилась до 6,8%, это минимум с октября прошлого года. Снижение ставок может быть связано не только со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ и ожиданием дальнейшего снижения ключевой ставки, но и со снижением спроса на депозиты населения на фоне улучшения ситуации с ликвидностью. При этом сокращение доли депозитов в общем объеме фондирования может оказаться недальновидным. В моменты турбулентности на глобальных рынках и оттока ликвидности из банковской системы традиционно растет спрос на депозиты населения со стороны банков, и для их наращивания банки резко повышают ставки. Особенно негативно это сказывается на тех игроках, которые чрезмерно сокращали долю депозитов тогда, когда на рынке росло предложение ликвидности.