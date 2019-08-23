Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции МТС и повышаем целевую цену, рассчитанную по модели ДПДС, на 10% до $11,00 за акцию.

Это связано с пересмотром наших оценок прибыли МТС после публикации более сильных, чем ожидалось, результатов за 1П19 и повышения прогноза компании на текущий год. АДР МТС котируются с привлекательными мультипликаторами "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" 3,6 и "цена/прибыль2020о" 6,7 при ожидаемой дивидендной доходности 11,3% (хотя, по нашим расчетам, около 70% дивидендов будет выплачено в июле 2020 года). Мы ожидаем, что в 2018-2021 годах EBITDA и чистая прибыль от продолжающейся деятельности будут расти в среднем примерно на 4% в год. По нашим оценкам, отношение чистого долга (с учетом капитализации аренды) к EBITDA в конце 2019 года приблизится к 2,0, что выше, чем 1,8% в 2018 году.

- Сокращение розничного бизнеса может обеспечить потенциал роста. За последние 12 месяцев МТС открыли 202 розничных точки в России, и общее количество магазинов компании достигло 5 881. Вместе с тем компания прогнозирует, что к концу года будет закрыто 200-300 магазинов — на наш взгляд, это долгожданный и позитивный шаг. Как отмечалось в мартовском обзоре, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе операторы вполне могут замедлить отток абонентов в России до 25-30%. По нашим расчетам, для этого будет достаточно сети магазинов вдвое меньшей по размеру, чем сейчас. Мы пока не учли потенциальные изменения в наших оценках, но если число магазинов МТС сократится, это может обеспечить потенциал роста нашим прогнозам прибыли, когда ситуация станет более ясной.

- Потенциал роста за счет трансформации в цифровую компанию. МТС пытаются найти свою нишу в цифровом мире, инвестируя в разные направления, включая финтех, электронные билеты и облачные сервисы. Мы видим хорошие перспективы синергии между телекоммуникационными абонентскими счетами и финтех-продуктами, однако реализация подобных проектов остается ключевым фактором риска. В настоящее время мы не учитываем в модели стоимость подобных новых сервисов.

- Решение о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи пока не принято. Руководство МТС планирует представить совету директоров рекомендации по целесообразности листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение двух месяцев. Одним из рассматриваемых вариантов будет сохранение статус-кво.

- Запуск сети 5G может быть отложен. Как сообщают Ведомости, российский президент Владимир Путин не поддерживает телекоммуникационных операторов, которые ведут с военными переговоры о выделении частот в С-диапазоне (3,4-3,8 ГГц), широко используемого в мировой практике для сетей 5G. Вице-премьер Максим Акимов предложил операторам тестировать пилотные проекты 5G в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, который используется для этих целей только в Японии и Китае. На наш взгляд, это может затормозить выделение полосы частот 5G, в том числе из-за нехватки оборудования для указанного диапазона. Впрочем, не исключено, что такая ситуация окажется выгодна мобильным операторам, и они смогут генерировать более высокий доход в текущем технологическом цикле 4G. Вместе с тем из-за непопулярности диапазона 4,4-4,99 ГГц в глобальном масштабе его доступность может быть ниже, а стоимость соответствующего оборудования — выше, чем для С-диапазона.

- Факторы риска. Специфическим риском для компании остается то, что ее ключевой акционер может проводить сделки с заинтересованностью. Кроме того, довольно сложно прогнозировать потенциальные изменения в регулировании, в том числе касающиеся "суверенного интернета", а также платы за спектр частот и выделение полосы частот (в том числе для сети 5G). Конкуренция на рынке остается жесткой, однако МТС, на наш взгляд, имеют богатый опыт успешной реализации различных проектов, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



