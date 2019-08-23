По данным обзора банковского сектора ЦБ, в июле российские банки нарастили прибыль до 173,3 млрд руб. (против 138 млрд руб. в июне), несмотря на резкий прирост отчислений в резервы (+343,2 млрд руб.), что, вероятно, связано с корректировками в рамках перехода к МСФО 9 (без них резервы на возможные потери выросли бы всего на 57,4 млрд руб.). Просроченная задолженность повысилась на 83,9 млрд руб. главным образом за счет корпоративного сектора.

Стоит отметить, что существенный рост прибыли в этом году (+58,5% г./г.) не транслировался в увеличение достаточности капитала (при том, что рост RWA составил всего 7,1%): показатель Н1.0 сократился с 12,2% на 1 августа 2018 г. до 11,8% на 1 июля 2019 г. (падение достаточности капитала в июне, скорее всего, обусловлено переоценкой некоторых активов, которые ранее учитывались по завышенной стоимости, а также ужесточением регулирования в сегменте потребительского кредитования).

Как поясняет регулятор в своем пресс-релизе, “Тенденция к росту финансового результата в первом полугодии 2019 г. (1 005 млрд руб.) относительно аналогичного периода прошлого года (634 млрд руб.) обусловлена главным образом сокращением расходов на формирование резервов на возможные потери, которое носит преимущественно технический характер вследствие применения корректировок в соответствии с МСФО 9. С исключением данных корректировок чистые расходы на доформирование резервов в 1П 2019 г. составили бы около 694 млрд руб. вместо фактических 269 млрд руб., что сопоставимо с расходами на формирование резервов в первом полугодии 2018 года”. Кроме того, банки пока еще не перешли на МСФО 9 при расчете регуляторного капитала (это оказало бы заметно негативный эффект). Возможно, это произойдет в следующем году, когда вступят в силу послабления по RW (в рамках перехода к Базель 3).

Продолжилась дедолларизация кредитов, население не отказывается от валютных депозитов

В валютной части баланса в июле со счетов юрлиц (без учета Минфина, физлиц) продолжился отток средств (1,8 млрд долл. против 8 млрд долл. в июне), при этом на счета физлиц поступило всего 0,5 млрд долл. (то есть, несмотря на околонулевые ставки по валютным депозитам и произошедшее укрепление рубля в 1 П, физлица не торопятся избавляться от сбережений в валюте). Объем валютного кредитования после недолгой паузы вновь сократился (на 1,9 млрд долл.), при этом на близкую величину выросло рублевое корпоративное кредитование (+92 млрд руб.), что свидетельствует о продолжающемся процессе дедолларизации.

Избыток валютной ликвидности сохраняется, уберегая рубль от обесценения

Для покрытия оттока клиентских средств банки использовали депозиты в банках-нерезидентах (1,3 млрд долл.). По нашим оценкам, избыток валютной ликвидности в банковском секторе снизился лишь на 0,3 млрд долл. до 18,5 млрд долл. Такое снижение является очень скромным на фоне существенного ухудшения показателей платежного баланса (крепкий рубль в сравнении с нефтью существенно сокращает сальдо счета текущих операций). По нашему мнению, запас валютной ликвидности сейчас является основной причиной, удерживающей рубль от более сильного ослабления, которое произойдет по мере исчерпания ликвидности (во 2П будет чистый отток) через 3-4 мес. (то есть к концу года с большой вероятностью рубль ослабнет, а стоимость валютной ликвидности возрастет).

Банки стараются успеть нарастить розницу, несмотря на ухудшение качества заемщиков

В рублевой части баланса наблюдался приток средств на счета юрлиц (без Минфина) в размере 511 млрд руб., на счета физлиц чистые поступления оказались вблизи нуля. Розничное кредитование остается самым быстро растущим сегментом: +200 млрд руб. в июле, +11% с начала года против +5,7% в корпоративном сегменте (где большая часть прироста является следствием конвертации валютных кредитов). Банки спешат выдать как можно больше потребительских кредитов до предстоящего ужесточения регулирования (включения комиссий и страховки, связанных с кредитом, в ПСК, а также привязки RW к долговой нагрузке заемщика). При этом, как видно из значительной разницы между приростами вкладов и розничных кредитов, долговая нагрузка населения продолжает увеличиваться. Такой быстрый рост розничного кредитования при стагнации оборота розничной торговли (+1% г./г. в июле) свидетельствует об ухудшении финансового положения населения, что означает накопление кредитного риска.

Ситуация с рублевой ликвидностью не улучшилась

Несмотря на то, что приток клиентских средств был достаточен для кредитования, банки нарастили долг перед Казначейством еще на 311 млрд руб. (неравномерное распределение ликвидности по сектору – одни банки испытывают дефицит средств, другие, напротив — избыток). Таким образом, ситуация с рублевой ликвидностью в июле не улучшилась (рублевая ставка по валютному свопу o/n остается повышенной). По-видимому, улучшение произойдет лишь к концу года.