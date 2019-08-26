Текущие настроения. На симпозиуме в Джексон-Хоул тон заявления Дж. Пауэлла оказался недостаточно мягким и несколько разочаровал инвесторов. Председатель отметил, что экономика США находится в «благоприятном» состоянии благодаря высокой занятости и потребительской активности. Тем не менее, производственный сектор и инвестиции (производственный PMI опустился до 49,9 впервые с 2009 года) остаются под давлением торговых войн, очередная эскалация которых произошла в пятницу: Китай обнародовал контрмеры по введению 5% и 10%-ных тарифов на американские товары на сумму ~75 млрд долл., включая сельхозпродукцию, нефть, небольшие самолеты и автомобили. Тарифы будут введены 1 сентября и 15 декабря. В ответ Д. Трамп объявил о планируемом повышении текущих пошлин.

Для российского рынка неделя оказалась успешной: рубль укрепился по итогам недели на 0,9% на фоне завершения дивидендного сезона и конвертации валюты под предстоящие налоговые выплаты. Рублевый долговой рынок также в позитиве на фоне ограниченного предложения бумаг на аукционах Минфина и сохраняющихся ожиданий снижения ставки на заседании ЦБ РФ сентября. Эти ожидания поддерживаются замедлением ИПЦ (до 4,4% г/г на 19 августа) и неожиданно слабыми данными активности потребителей и производителей за июль, несмотря на ускорение роста бюджетных расходов с 2% г/г за 1П19 до 17% г/г в июле.

Ключевой темой недели остается эскалация торговой войны США-Китай, а также ее влияние на экономическое развитие двух крупнейших экономик и международные цепочки поставок. В США после слабых показателей PMI на прошлой неделе будут опубликованы данные по потреблению: заказы на товары длительного пользования за июль (пн) и индекс потребительской активности за август (вт). Если в июле рост потребления оставался ключевым фактором поддержания экономики США (в том числе благодаря сильной статистике по розничной торговле, заработным платам и продаже домов), то его возможное замедление в августе может стать сигналом к снижению устойчивости экономики страны к внешним вызовам. Все это может привести к изменению настроя ФРС в плоскость более агрессивного смягчения ДКП.

В Европе будет опубликована статистика по индексу потребительской уверенности (чт) и инфляции еврозоны за август (пт). Вероятное замедление инфляции станет еще одним фактором в пользу смягчения риторики ЕЦБ на следующем заседании в сентябре, где ожидается введение пакета новых мер по денежно-кредитному стимулированию экономики региона.

Немаловажным фактором станет ряд политических событий в Европе. В Великобритании следующая неделя, вероятно, сможет дать некоторое представление о дальнейших шагах парламента страны для предотвращения «Brexit без сделки». В Италии на фоне продолжающегося политического кризиса будет проведен новый раунд переговоров (вт) для формирования правящей коалиции. В случае, если парламентское большинство не будет сформировано, стране придется проводить досрочные выборы, что может усилить давление на евро.

В России неделя начинается немного негативно с точки зрения внешнеполитического фона из-за ситуации вокруг G7/G8, однако макроэкономическая повестка умеренно позитивна. На этой неделе ожидаются налоговые выплаты на ~1,4 трлн руб., что должно поддержать спрос на рублевую ликвидность в банковской системе и способствовать укреплению рубля. Недельный ИПЦ также заслуживает внимания: с начала августа дефляция составила 0,2% на фоне сезонности урожая. При дальнейшей недельной дефляции рост ИПЦ за август может оказаться ниже ожидавшихся нами 4,5% г/г, что укрепит ожидания рынка по снижению ставки ЦБ при условии стабилизации мировых финансовых рынков.