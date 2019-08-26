Торговая идея: акции "Норникеля"
На данном этапе мы рекомендуем вкладываться в золото и оставаться в высокодоходных еврооблигациях развивающихся рынков. Давление на рынки акций сохранится, главным образом на американский и европейский, в меньшей степени – на российский.
Недооцененные долларовые еврооблигации финансового сектора ЛАТАМ, особенно Мексики, в том числе Credit Real, оказались в лидерах. Мы рекомендуем увеличивать вложения в долларовые обязательства недооцененных компаний с высокими финансовыми показателями.
В числе акций с максимальным потенциалом роста в ближайшие 12 месяцев – Китай (30%), Мексика (+26%), Россия (+25%) и Турция (+23%).
В обозримой перспективе рынки останутся под давлением – валюта развивающихся рынков будет слабеть к доллару с учетом мер, которые Китай будет принимать в ответ на торговые ограничения со стороны США. Ситуация улучшится, если только Трамп будет отвечать, иначе risk-off лишь усугубится.
Торговая идея
Мы запустили торговую идею по покупке акций Норильского никеля (GMKN RX) +10% до конца года. Мы считаем акции Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, привлекательными для покупки по итогам публикации сильных финансовых результатов, прогнозов роста спроса на никель, а также ввиду высокой дивидендной доходности.
Мы заменили акции Полюса (+37,9% с учетом дивидендов с момента открытия) в портфеле на бумаги Московской биржи c привлекательным потенциалом роста до конца года: +16% (целевая цена на 31.12.19 – 109 руб./акция) ввиду сильных финансовых результатов за 2К19 и начала третьего квартала, традиционно отличающегося самой активной торговлей. По нашим оценкам, биржа компенсирует июльское снижение объемов торгов увеличением тарифов и запуском новых продуктов во 2П19.
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