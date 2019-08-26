Сегодня вышел очередной пакет макроэкономической статистики из США: данные по экономической активности от ФРБ Чикаго и отчет по заказам на товары длительного пользования за июль. Индекс ФРБ Чикаго оказался ниже прогнозов, он упал в июле до минус 0.36 (в июне было плюс 0.03). Снижение индекса до отрицательных значений говорит о том, что экономика замедляется при отсутствии инфляционного давления. Статистика по заказам на длительное пользование всегда очень волатильна. В этот раз общий показатель превысил прогнозы экспертов, рост составил 2.1%, а вот без учета транспортной составляющей заказы оказались ниже ожиданий, они упали на 0.4%. Общий рост обеспечили заказы на гражданские самолеты, которые подскочили в июле 47.8%. Поставки упали на 1.1%, максимальные темпы снижения за последние три года. Снизились заказы на машинное оборудование, минус 0.6% и на металлы, на 1%.

В целом, вышедшая статистика не внесла серьезных изменений в рыночные ожидания. Игроки по-прежнему ждут снижения ставки ФРС на 0.25% в сентябре. После выступления в пятницу руководителя ФРС США Д.Пауэлла в Джексон-Хоуле стало понятно, что если в ближайший месяц будут выходить хорошие макроэкономические данные, то они не изменят желание ФРС смягчить монетарную политику, а вот плохая статистика позволит американскому ЦБ активнее снижать ставку. В текущей ситуации монетарную политику ФРС можно назвать внешнезависимой и трампоориентированной. Чем хуже торговые отношения между США и Китаем, тем активнее ФРС будет снижать ставку. Чем чаще Трамп апеллирует к руководству ФРС с требованием опустить ставку на 1%, тем выше вероятность того, что ФРС это сделает. Поэтому сейчас главные новости для инвесторов появляются не на сайте Департамента торговли США, а в твиттере Дональда Трампа.