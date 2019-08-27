М.Видео вчера представила финансовые результаты за 1П19 по МСФО и провела День инвестора. Рентабельность EBITDA составила 6,2%, что соответствует прогнозам компании, благодаря синергическому эффекту от слияния с Эльдорадо (главным образом, на фоне оптимизации “бэкофиса” и условий закупок). Компания подтвердила свои намерения по развитию омниканальности, видя себя бизнесом, рост которого обеспечивают онлайн продажи, для логистического поддержания которых компания продолжит расширять свое физическое присутствие. Компания подтвердила свои финансовые цели на период до 2022 г., о которых сообщала ранее. Выплата дивидендов, вероятно, возобновится в 2020 г. (минимум 60% чистой прибыли, что предполагает дивидендную доходность на уровне примерно 5%). По заявлению менеджмента, компанию не устраивает текущая оценка стоимости в свете недавних операционных изменений. Менеджмент рассматривает вопрос о выходе компании на рынок, однако детали пока не известны.

Обзор результатов за 1П19. Выручка за 1П19 выросла на 8% г/г до 161,5 млрд руб. EBITDA за 1П19 составила 10 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 6,2% (+0,2 п. п. г/г). Компания смогла оптимизировать расходы на персонал на 0,6 п. п. в процентном отношении к выручке и увеличить валовую рентабельность на 0,1 п. п., учитывая синергический эффект от слияния с Эльдорадо (компания смогла оптимизировать работу бэкофиса и улучшила условия закупок). Это было отчасти нейтрализовано ростом арендных расходов на фоне расширения физического присутствия. Чистая прибыль не изменилась г/г и составила 2,9 млрд руб., так как рост долга вызвал рост процентных расходов в годовом сопоставлении. В целом группа сможет выполнить свой прогноз по рентабельности EBITDA на уровне более 6%, о котором она сообщала ранее.

Ситуация на рынке. Рост рынка в 1П19 замедлился до 8% г/г с 17% в 2018 г. (вкл. НДС) и, вероятно, будет замедляться и далее (до 5% в год в долгосрочной перспективе), так как 1) располагаемые доходы населения испытывают давление; 2) потребительское кредитование, вероятно, замедлится на фоне роста долга и ужесточения законодательного регулирования. Таким образом, спрос, вероятно, сместится с крупной бытовой техники (что началось в 2018 г., и на его восстановление потребуется еще несколько лет) на цифровые категории. Это менее рентабельно, и рентабельность зарабатывается на аксессуарах (в целом при покупке смартфонов покупатели приобретают от 1 до 2 аксессуаров).