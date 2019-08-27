Polymetal: результаты за полугодие едва ли окажут влияние на динамику акций
EBITDA в размере $403 млн (+32% г/г) в целом совпала с прогнозами АТОНа и консенсус-прогнозами – НЕЙТРАЛЬНО. Учитывая ралли в ценах на золото, начавшееся в июне, показатели за 1П едва ли окажут влияние на динамику акций.
Компания подтвердила свой прогноз по производству на 2019г на уровне 1.55 млн унц., а также TCC на уровне $600-650/унц. золотого эквивалента и AISC на уровне $800-850/унц. Консенсус-прогноз EBITDA на 2019г в размере $984 млн представляется достижимым, если цена на золото останется выше $1 450/унц. в 4К.
Polymetal торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 7.4x – с премией 27% к мировым золотодобывающим компаниям средней капитализации. Мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив цен на золото, но среди российских золотодобывающих компаний предпочитаем Полюс Золото, которая торгуется с EV/EBITDA 2020П 7.5x – с дисконтом 14% к крупным мировым аналогам
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