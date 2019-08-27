Татнефть представит результаты за 2К19 по МСФО в среду 28 августа.

По нашей оценке, выручка за вычетом акцизов и экспортных пошлин составила 239 млрд руб. (+5% кв/кв, +2% г/г), EBITDA — 89 млрд руб. (+1% кв/кв, +8% г/г), чистая прибыль — 62 млрд руб. (+3% кв/кв, —2% г/г). Как и у других компаний российского нефтяного сектора, показатели Татнефти отразят улучшение ценовой конъюнктуры, но на уровне чистой выручки этот положительный эффект будет несколько нивелирован повышением экспортных пошлин. В то же время дополнительную поддержку результатам Татнефти должно оказать увеличение добычи нефти (+2% кв/кв в терминах миллионов тонн) и объемов переработки ТАНЕКО (+8% кв/кв, что благоприятно ввиду улучшения параметров формулы обратного акциза в 2К). Поэтому мы полагаем, что рентабельность EBITDA снизилась лишь на 1 пп кв/кв. Исходя из нашего прогноза чистой прибыли Татнефти за 2К19, рекомендованный размер дивидендов за 1П19 (40.11 руб. / акция) соответствует выплате в виде дивидендов 76% чистой прибыли по МСФО (и 100% по РСБУ).

Телеконференция состоится в среду 4 сентября в 16:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому). Нас будут интересовать ситуация в российской нефтеперерабатывающей отрасли, ожидания по дивидендам за 2019 и мнение компании о рассматриваемом Минфином новом повышении НДПИ в связи с предоставлением налоговых льгот Приобскому месторождению.