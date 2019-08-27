• Органический рост выручки составил 3.4%, в сегменте гипермаркетов она увеличилась на 0.4% г/г.

• Стабильная рентабельность EBITDA – 7.9% благодаря эффективному управлению затратами и снижению убытков формата ДА!, который приблизился к безубыточности по линии EBITDA (рентабельность —2%).

• В обстановке медленного роста выручки и EBITDA дальнейший прогресс в рентабельности ДА! является определяющим фактором для укрепления уверенности инвесторов.

За 1П19 органический рост выручки группы составил 3.4% г/г, объем продаж достиг 80 млрд руб. Учитывая эффект от продажи супермаркетов, выручка за 1П19 повысилась на 2.2% г/г. Органический рост выручки гипермаркетов – на 0.4% г/г до 71.3 млрд руб. В сегменте магазинов ДA! выручка увеличилась на 36.8% г/г до 8.6 млрд руб. и составила около 11% совокупного объема. Валовая прибыль в 1П19 составила 18.8 млрд руб., рентабельность по ней практически не изменилась г/г (23.6%).

EBITDA группы за 1П19 выросла на 4% г/г (при сравнении сопоставимых показателей на основе МСФО 16) до 6.3 млрд руб., рентабельность по ней увеличилась на 13 бп до г/г 7.9% благодаря хорошему контролю над расходами. Благоприятно улучшение динамики в сегменте магазинов ДA! – в 1П19 рентабельность по EBITDA в этом формате составила —2% против —7% в 1П18.

За 1П19 O’KEЙ получила 632 млн руб. чистой прибыли против убытка в 897 млн руб. за 1П18. Впрочем, на этом показателе сказалась прибыль от курсовых разниц и продажа двух земельных участков в Москве, принесшая 1.6 млрд руб.

Прогнозы группы. В сегменте гипермаркетов по итогам 2019 г. ожидается рост на несколько процентов. В сегменте дискаунтеров планируется открыть 20 магазинов (ранее ожидалось 30), а рост LfL-продаж должен оставаться двузначным.

Оценка

Исходя из наших прогнозов, акции O’KEЙ торгуются по 13.7х P/E 2019П и 5.2х EV/EBITDA 2019П.