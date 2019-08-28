Вчера рынок открылся под давлением, однако спрос на ликвидность заметно ослаб во второй половине дня. Ставка однодневного валютного свопа опустилась с 7,5% утром до 6,8% вечером, а ее средневзвешенное значение составило 7,26% (-11 бп). Ставка однодневного кредитования на межбанке во вторник также снижалась, и ее средневзвешенное значение опустилось до 7,21% (-21 бп).

В результате уплаты НДС и НДПИ остатки средств на корсчетах банков по состоянию на вчерашнее утро сократились до 1,71 трлн руб. (-723 млрд руб.) и за день, вероятнее всего, практически не изменились. Инструментами рефинансирования Казначейства банки вчера не воспользовались, а расчеты по недельному аукциону ЦБ будут проводиться только сегодня. Возможно, вчерашнее снижение ставок произошло в результате притоков средств из бюджета, однако обычно средства из бюджета возвращаются в систему уже после завершения периода налоговых выплат.

На недельных депозитах в ЦБ банки вчера разместили 2,22 трлн руб., на 105 млрд руб. меньше, чем на прошлой неделе. Однако, на наш взгляд, весь связанный с этим положительный эффект на ликвидность, скорее всего, будет нивелирован сегодняшней уплатой налога на прибыль. По нашим оценкам, чтобы достаточно комфортно пройти остаток текущего периода усреднения, банкам необходимо восстановить имеющиеся запасы ликвидности примерно до 2,2 трлн руб. Однако объем ликвидности в системе на этой неделе, на наш взгляд, будет невысоким. По прогнозу регулятора, на этой неделе из консолидированного бюджета в систему поступит 409 млрд руб., но мы полагаем, что основная часть этих средств начнет поступать в систему лишь ближе к ее концу.

В других сегментах денежного рынка единого направления вчера не было, впрочем, как и существенных ценовых движений. Ставки NDF/кросс-валютных свопов выросли в среднем на 1 бп, кривая процентных свопов в дальнем конце сместилась вниз на 3–4 бп. 3-месячная ставка MosPrime опустилась на 1 бп, до 7,58%, а более длинные ставки FRA снизились на 2 бп.