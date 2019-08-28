• В целом Лента опубликовала слабые финансовые результаты за 1П19, предполагающие долгий путь, который группе предстоит пройти для реализации своей новой стратегии, где акцент сместился с роста на эффективность.

• Показатель EBITDA Группы снизился на 6% г/г и отстал от консенсус-прогноза на 4%, тогда как снижение справедливой стоимости в отношении 77 магазинов привело к чистому убытку в размере 4.5 млрд руб. против чистой прибыли в 5.2 млрд руб. за 1П18.

• Лента пересмотрела свой прогноз по открытию супермаркетов с 7 до 3 магазинов. План по открытиям гипермаркетов подтвержден.

Лента сообщила о росте продаж на 3.1%, при этом выручка достигла 199.2 млрд руб. Розничная выручка выросла на 7.2% г/г в 1П19 (за счет роста сопоставимых продаж на 2.9% и расширения торговых площадей на 5%), в то время как выручка от оптовых продаж упала на 62%.

Валовая прибыль Группы выросла на 6% г/г до 44.9 млрд руб., а валовая рентабельность увеличилась на 60 бп до 22.5%. Положительный рост рентабельности был обусловлен изменением структуры выручки – снижением доли низкомаржинального оптового сегмента.

EBITDA группы упала на 5.7% г/г и оказалась на 3.7% ниже консенсус-оценок на фоне роста SG&A-затрат. Основное давление оказали расходы на персонал, которые выросли на 62 бп г/г в процентах от выручки в результате более низкой плотности продаж недавно открытых магазинов, а также разового вознаграждения менеджмента. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб. (по МСФО 17), а рентабельность EBITDA – 8.1% (снижение на 80 бп г/г).

Лента провела переоценку активов. Снижение справедливой стоимости коснулось 77 магазинов (38 гипермаркетов и 39 супермаркетов) и составило приблизительно 9 млрд руб. в 1П19. С корректировкой на обесценение операционная прибыль составляет 8.8 млрд руб. (на 22% ниже, чем год назад). Чистый убыток с учетом разовых статей составил 4.5 млрд руб.

Прогноз. Лента подтвердила намерение открыть 8 гипермаркетов и снизила прогноз по открытию супермаркетов с 7 до 3 магазинов в 2019. Также группа пересмотрела в сторону повышения свой прогноз по капзатратам с 15 млрд руб. до 17 млрд руб.

Оценка

Исходя из наших прогнозов финансовых показателей, Лента торгуется с мультипликатором P/E 2019 9.5х и EV/EBITDA 2019 5.6х.