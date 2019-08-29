Ожидания попыток восстановления на российском финансовом рынке в рамках второй половины августа в целом оправдались. Индекс МосБиржи стремится завершить вторую неделю подряд укреплением. С другой стороны, попытка восстановления рубля оказалась весьма слабой. И если по итогам прошлой недели по паре USDRUB_TOM были сформированы условия для активизации продаж, то текущая неделя свидетельствует о сохранении силы сторонников доллара, что привело к нивелированию предпринятых усилий продавцов. Уровень неопределенности на валютном рынке возрастает, а в таких условиях рубль обычно продолжает сохранять слабость. Учитывая вышесказанное, стоит ожидать до конца недели тестирование области вблизи локального максимума (67,11). И если в таком сценарии активность продавцов вновь окажется слабой, то попытки работы в рамках сценария формирования новой среднесрочной волны восстановления рубля целесообразно приостановить.

Рынки закладывают ожидания снижения ключевой ставки со стороны Банка России 6 сентября (пока эти ожидания сводятся к снижению на 25 базисных пунктов). В то же время, на этот раз, несмотря на то, что наш регулятор примет решение одним из первых (ЕЦБ и ФРС огласят свои решения 12 и 18 сентября соответственно), нельзя сбрасывать со счетов сценарий, при котором Банк России для обеспечения большего эффекта окажется более решительным в преддверии перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Подобное решение может стать неожиданным и способно оказать существенную поддержку на рынке акций и облигаций. С другой стороны, как поведет себя российская валюта с учетом краткосрочной перспективы, остается неясным. Именно поэтому российские инвесторы предпочитают продолжать покупать облигации и акции, а не сохранять рублевый кэш.

Весьма красноречиво о наблюдаемых тенденциях свидетельствует динамика с начала 2018 года. Так, золото (GLDRUB_TOM) за этот период выросло более чем на 38%, индекс Мосбиржи вырос на 22%, в то время как российская валюта ослабла к доллару (USDRUB_TOM) на 17%.

Ключевые противоречия заключаются и в том, что президент США Дональд Трамп продолжает повторять о проблеме сильного доллара для США. Причем заявления Трампа о необходимости ослабления резервной валюты фиксируются в СМИ с регулярным постоянством. Вместе с тем пока это привело лишь к снижению ставок ФРС, но не к ослаблению доллара США. Причем динамика по индексу доллара с начала 2018 года свидетельствует о сохранении тренда в пользу усиления позиций американской валюты. Приведет ли такая ситуация к введению новых, на этот раз более действенных мер, станет известно 18 сентября.

Возможно, вербальные интервенции Дональда Трампа направлены на то, чтобы подготовить инвесторов к готовящейся активности. Во всяком случае, о повышении рисков такого исхода наиболее красноречиво свидетельствует динамика на рынке золота. Спрос на золото продолжает преобладать и на глобальных рынках, что выразилось в устойчивом и достаточно резком росте цен на протяжении последних трех месяцев.