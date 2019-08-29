В отсутствие новой статистики инвесторы продолжали вчера следить за ходом торгового конфликта между США и Китаем. Министр финансов Стивен Мнучин, один из основных переговорщиков с американской стороны, заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение торговых переговоров. При этом определенности со сроками пока нет, хотя ранее сообщалось, что переговоры должны состояться уже в начале сентября. Кроме того, офис торгового представителя США опубликовал документы, подтверждающие намерение администрации Трампа ввести новые пошлины с 1 сентября и 15 декабря, то есть шансов на отсрочку сентябрьских пошлин, кажется, нет. Из хороших новостей – сегодня утром представители Китая подтвердили, что визит в США в сентябре обсуждается, то есть переговоры, могут состояться, несмотря на эскалацию конфликта, это способно приободрить инвесторов. Доходность UST10 вчера вновь двигалась вниз и в результате вернулась к своему многолетнему минимуму на уровне 1,45%, где пребывает и в настоящее время. На историческом минимуме, составляющем 1,94%, сейчас и доходность UST30. Стивен Мнучин заявил в этой связи, что министерство финансов США, пользуясь рыночной ситуацией, рассматривает возможность выпуска бумаг с погашением через 50–100 лет. Стоит отметить, что вероятность еще трех снижений ставки до конца года в последние дни падает и сейчас составляет 44%. Курс евро к доллару вчера ослаб до 1,108 и вновь находится на локальном минимуме. Цены на нефть заметно выросли, до 61 долл./барр. (в том числе на данных по запасам, которые сократились больше ожиданий – подробнее на стр. 5), однако затем начали снижаться и сейчас находятся в районе 60,1 долл./барр. Завтра состоится смена ближайшего фьючерса на нефть. Из событий, запланированных на сегодня, можно выделись публикацию второй оценки ВВП США за 2 кв. 2019 г.

В среду российские еврооблигации, как и накануне, продолжили расти в цене. Главным драйвером по-прежнему было снижение доходностей гособлигаций США, в частности, UST10 доходила до 1,45%, и вечернее временное повышение до 1,48% почти не оказало влияния на рынок. Цены на нефть между тем достаточно сильно росли – до 61 долл./барр., но вечером начали снижаться. Таким образом, даже несмотря на отсутствие спроса на активы развивающихся стран, благодаря внешнему фону длинные российские выпуски прибавили по 0,7 п.п. от номинала, а среднесрочные – по 0,2–0,4 п.п. Доходности вдоль кривой опустились в среднем на 4 б.п., что в целом соответствует среднему результату других бумаг ЕМ, и в итоге они вновь обновили минимумы. Российские бумаги продолжают следовать за еврооблигациями других ЕМ. По итогам последнего месяца динамика российских евробондов практически соответствует средней динамике аналогов, при этом торговые войны с самого начала месяца остаются основным фактором изменения котировок, влияние на которые также оказывают движениями UST. США и Китай продолжают обсуждать проведение полномасштабных торговых переговоров в сентябре, и вряд ли до этого времени мы увидим значительные ценовые движения.

Евробонды нефтегазового и металлургического секторов были в лидерах рынка. Корпоративные бумаги вчера также росли вслед за суверенными выпусками, в последнюю неделю спреды к суверенной кривой почти не меняются. В нефтегазовом секторе лучше других вновь смотрелись бумаги Газпрома и ЛУКОЙЛа – плюс – 0,2–0,5 п.п. от номинала. Евробонды госбанков, напротив, немного отставали и в среднем прибавили не более 0,1 п.п., только «вечные» суборды ВТБ и Газпромбанка подросли в цене на 0,2–0,3 п.п. В металлургическом секторе заметно подорожали практически все бумаги – в среднем на 0,2–0,3 п.п. В телекоммуникационном и транспортном секторах динамика была более сдержанная. Сегодня утром внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 незначительно подросла – до 1,47%, цены на нефть сейчас находятся на уровне вчерашнего закрытия. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в плюсе.