По данным Росстата, недельная дефляция, наблюдавшаяся последние две недели, прекратилась (0% н./н.), главным образом, из-за замедления падения цен на фрукты и овощи (на прошлой неделе они подешевели почти на 4% н./н., а на этой – лишь на 3,3% н./н.) – «низкий» сезон постепенно завершается. Впрочем, по нашим оценкам, годовая цифра сохраняется на отметке 4,4% г./г., и мы полагаем, что августовская инфляция м./м. останется на этом же уровне. В ближайшие месяцы дезинфляция продолжится и к концу года завершится на уровне чуть выше 4% г./г.

В целом такая динамика инфляции, на наш взгляд, укладывается в ожидания регулятора (4,2-4,7% г./г. к концу 2019 г.), хотя итоговый результат будет заметно смещен к нижней границе диапазона. И хотя ЦБ ожидает, что инфляция вернется к 4% в начале 2020 г. (о чем он заявил в своем пресс-релизе), велика вероятность ее возвращения к этому уровню снизу. Так, по нашим оценкам, к концу 1 кв. 2020 г. (при прочих равных) она составит 3,7% и вернется к 4% в начале 2 кв. 2020 г.

Такая динамика, при прочих равных, позволяет ЦБ несколько ускорить смягчение политики – в частности, вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании (6 сентября) повышается. Однако мы полагаем, что ожидаемая нами траектория в целом (7% на конец 2019 г., 6,5% на конец 2020 г.) вряд ли претерпит значительные изменения – несмотря на низкую инфляцию и слабый внутренний спрос, внешние риски остаются существенными и мешают регулятору смягчать политику более активно (торговые споры США и Китая, скорее, будут углубляться, вероятность близкой рецессии в США остается высокой). Кроме того, эффект от бюджетных стимулов внутри страны (прежде всего, от трат ФНБ, которые с высокой вероятностью, случатся уже в следующем году), будет сдерживать смягчение политики регулятора.