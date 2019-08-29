Финансовые результаты "Русгидро" за 2К19, как и ожидалось, слабее г/г. На объеме выручки (91.1 млрд руб., —1% г/г) предсказуемо отразилось значительное (-17% г/г) снижение производства электроэнергии, но оно было почти полностью компенсировано повышением цен РСВ, и в итоге выручка почти не изменилась. Однако данные факторы повлияли на EBITDA (21.2 млрд руб., —25% г/г), как и рост денежных операционных расходов (+10% г/г) вследствие повышения расходов на топливо и закупку электроэнергии. Тем не менее прибыль, причитающаяся акционерам (15.2 млрд руб.) уменьшилась лишь на 1% г/г, несмотря на обесценение активов на сумму 2.0 млрд руб. во 2К – это было компенсировано положительным эффектом переоценки справедливой стоимости форвардного контракта с ВТБ (чистая финансовая прибыль составила 4.0 млрд руб.). Как и прогнозировалось, FCF сократились и стали отрицательными (-14.4 млрд руб. в 2К19).

Прогноз генерации на 3К19 улучшается по мере повышения притока воды. РусГидро сообщила, что приток воды в водохранилищах большинства ГЭС с июля повысился, достигнув долгосрочного среднего уровня и в некоторых случаях превысив его. Это должно стать благоприятным фактором для финансовых результатов компании за 3К19, хотя эффект будет несколько сглажен сопутствующим замедлением роста цен РСВ. Слабые результаты РусГидро за 1П19 в целом соответствуют ожиданиям: так, EBITDA составила 51% от консенсус-прогноза Bloomberg на весь 2019. Но поскольку показатели 1П19 снизились г/г, мы ожидаем, что дивиденды будут на минимальном допустимом уровне согласно новой дивидендной политике (среднее за три года соответствует 0.037 руб. / акц., доходность 7%).

Телеконференция. Как и ранее, нас будет интересовать прогресс в модернизации ДПМ-2 на Дальнем Востоке и прогнозы компании на 2019 год. Также для нас представляет интерес постановление правительства по долгосрочной индексации тарифов для ТЭС в неценовых зонах Дальневосточного сегмента, которое вступит в силу в июле 2020, а также возможность компенсации выпадающих доходов.